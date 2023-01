Elezioni amministrative a Sona: Una sezione speciale sul sito del Baco

Nella prossima tarda primavera, in una data compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, i cittadini del Comune di Sona torneranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale.

Si tratta di un passaggio fondamentale per la comunità sonese, con il quale verrà indicata la classe dirigente che guiderà il nostro territorio fino al 2028, in anni che si preannunciano sicuramente non semplici.

Come stiamo raccontando sulle colonne del Baco, la corsa per la successione del sindaco Gianluigi Mazzi è in realtà iniziata da tempo, ma proprio in queste settimane partiti e liste civiche stanno iniziando ad organizzarsi in maniera più strutturata, con novità che con le nostre cronache narriamo in presa diretta.

Per permettere a tutti i cittadini di formarsi un proprio convincimento in maniera da arrivare al voto in maniera informata, oltre a scriverne ad ogni uscita della nostra rivista cartacea, abbiamo creato su questo sito una sezione speciale dal titolo “Elezioni a Sona 2023”, a cui si accede cliccando sul banner (nell’immagine sopra) presente in home page.

In questa sezione – dove già sono presenti numerosi articoli – troverete, da qui fino alla proclamazione del nuovo sindaco, cronache, interviste, analisi, editoriali, video, approfondimenti, dati e numeri sul prossimo importante voto amministrativo a Sona.

Un voto consapevole ci rende cittadini migliori, perché ogni cittadino deve sentirsi responsabile del futuro del territorio dove vive.