Elezioni a Verona, dopo il ballottaggio è Damiano Tommasi il nuovo sindaco

Si sono chiusi alle ore 23 di domenica 26 giugno i seggi del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Verona.

Il primo turno si era tenuta domenica 12 giugno e aveva visto Damiano Tommasi raccogliere il 39,80% dei voti, seguito Federico Sboarina, primo cittadino uscente, che si era fermato al 32,69% dei consensi.

Al termine dello spoglio del ballottaggio di ieri, Tommasi (Partito Democratico, Damiano Tommasi Sindaco, Azione Più Europa, Traguardi, In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde-Demos-Volt) ha ottenuto 50.118 voti, per una percentuale del 53,40%.

Sboarina (Veneta Autonomia-Noi con l’Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Sboarina Sindaco Battiti, Verona Domani-Coraggio Italia, Verona al Centro) ha ottenuto 43.730 voti, per una percentuale del 46,60%.

Diventa quindi Damiano Tommasi il nuovo sindaco di Verona.