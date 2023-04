Elezioni a Sona: Un numero speciale del Baco (e molto altro) per spiegarvi tutto quello che c’è da sapere

Si fa sempre più serrata la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Sona, che il prossimo 14 e 15 maggio (con ballottaggio due settimane dopo) vedranno i cittadini alle urne per la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale.

Ad oggi gli schieramenti in campo sono tre, tutti effetto e conseguenza della disgregazione irreversibile dell’attuale amministrazione Mazzi.

Primo candidato sindaco (in ordine di presentazione) è l’assessore Gianfranco Dalla Valentina, con le sue liste VIVIamo SONA e INSIEME perSONA. Secondo candidato è il consigliere comunale Corrado Busatta, con le sue liste Scelta per Sona e Sona Domani e terza candidata è il vicesindaco Monia Cimichella, con la sua lista Direzione Sona. Quest’ultima ha tenuto la prima uscita pubblica di presentazione proprio venerdì 31 marzo, e nei prossimi giorni vi racconteremo com’è andata.

Il Baco da Seta sta seguendo giorno per giorno la campagna elettorale, per permettere ai cittadini di farsi una propria idea in maniera da arrivare alle urne con piena consapevolezza del voto da esprimere. Trovate sempre tutto nella sezione speciale di questo sito dedicata proprio alle elezioni.

A breve inizieremo anche a pubblicare video e audio interviste ai protagonisti di queste elezioni, in maniera da far conoscere le loro idee in presa diretta. Come ogni tornata elettorale, inoltre, il Baco organizzerà a pochi giorni dal voto un imperdibile confronto tra i candidati sindaci aperto al pubblico, occasione preziosa per vederli dibattere sui grandi e piccoli temi di Sona.

E’ anche in fase di realizzazione un numero speciale di 100 pagine della nostra rivista cartacea, in edicola una settimana prima del voto, dove pubblicheremo tutti i nomi dei candidati, i programmi degli schieramenti, interviste, analisi, confronti con il passato, curiosità, foto, ricostruzioni storiche. Tutto quello che c’è da sapere su Sona al voto 2023.

Le foto di Dalla Valentina, Busatta e Cimichella sono di Mario Pachera.