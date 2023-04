Elezioni a Sona. Lega e Forza Italia a sostegno di Dalla Valentina. Fuori dal coro FdI

Era questione di tempo prima che anche la segreteria provinciale della Lega sciogliesse le riserve a seguito dell’iniziativa (subito bocciata) di Gualtiero Mazzi di (auto)candidarsi a sindaco e si esprimesse con un’indicazione su chi votare alle prossime elezioni a Sona del 14 e 15 maggio.

In un comunicato congiunto Lega e Forza Italia annunciano di supportare la candidatura a sindaco di Sona di Gianfranco Dalla Valentina (nella foto di Mario Pachera), con l’avallo delle segreterie provinciali dei partiti, rappresentate da Paolo Borchia (Lega) e Claudio Melotti (Forza Italia) e dei pesi massimi dei partiti a livello regionale, il leghista Alberto Stefani e il forzista Flavio Tosi.

“La collaborazione con Gianfranco, nata qualche mese fa – spiega al Baco Edgardo Pesce del gruppo Lega–Salvini premier – ci ha condotto a una convergenza sul programma amministrativo, caratterizzato da un senso di pragmatismo senza effetti speciali. Entrambi, inoltre, non condividiamo la scelta da parte del sindaco Gianluigi Mazzi di nominare un Consigliere che si presti alla carica di primo cittadino prima che lo stesso Mazzi si ricandidi nel 2028 (come Mazzi ha precedentemente affermato in un’intervista al Baco, NdR)”.

Boccone amaro, dunque, per Gualtiero Mazzi, che in via definitiva e ufficiale non potrà godere del supporto della Lega e vedrà Pesce come, di fatto, referente comunale del partito durante questa campagna elettorale.

“Ci distacchiamo dalle logiche del passato – continua Pesce –, in cui il simbolo del partito era preteso a tutti i costi e vi era un’opposizione a prescindere. Il nostro vuole essere, infatti, un approccio moderato e misurato in termini di risultati e prospettive per il nostro territorio”.

A sostegno di quest’ultimo passaggio Pesce svela al Baco un primo nome dei membri della lista: “Il nostro capolista sarà Alessio Rungatscher, cardiochirurgo e già professore all’Università degli studi di Verona. Un candidato che – conclude Pesce – offrirà indubbiamente un contributo di alto livello”.

A seguito dell’annuncio della posizione del movimento Liga Veneta Repubblica e della recentissima comunicazione dei partiti Lega e Forza Italia, tutto il centrodestra di Sona converge, dunque, sul candidato Gianfranco Dalla Valentina, con l’unica eccezione di Fratelli d’Italia che, secondo fonti tripla A del Baco, sembra appoggiare Corrado Busatta (e quindi il sindaco uscente Gianluigi Mazzi).

Il partito di Giorgia Meloni, che alle ultime elezioni politiche ha capitalizzato il maggior numero di preferenze nel nostro Comune, nonostante non abbia ancora ufficializzato la propria posizione, fino a qualche giorno fa si trovava in una situazione di incertezza, avendo, come ha dichiarato l’onorevole Ciro Maschio, “diversi amici sia nella coalizione di Dalla Valentina sia nella coalizione di Busatta”. Ora, appunto, sembra sbilanciarsi verso quest’ultimo.

A rigor di logica, appoggiare Dalla Valentina sarebbe stata la scelta più coerente per FdI, perché avrebbe evitato da un lato di cadere in una pesante contraddizione con quanto il referente locale Alberto Dalla Pellegrina ha precedentemente affermato (“Alle prossime amministrative il centrodestra correrà unito”), dall’altro di manifestare un forte scollamento con molteplici membri del circolo locale di FdI, molto distanti da Gianluigi Mazzi (e quindi da Corrado Busatta).

Non sorprenderebbe, pertanto, che alcuni tesserati locali si discosteranno dalla scelta di sostenere Busatta, accentuando la distanza profonda tra la base e i vertici del partito. Al Baco risulta, infatti, che ci siano delle trattative a livello provinciale che prescindono dalle posizioni della base elettorale.

Ad oggi, dunque, i candidati sindaco ufficiali e certi sono Gianfranco Dalla Valentina, sostenuto dalle liste civiche ViviAmo Sona e Insieme perSona e dalla lista Lega-FI, Corrado Busatta, rappresentante della coalizione Sona Domani e Scelta per Sona, e Monia Cimichella della lista Direzione Sona.

Nelle scorse ore il Baco ha poi sentito un outsider spuntato in questi giorni, Carlo Antonio Mazzola, la cui effettiva partecipazione è ancora tutta da verificare in quanto le liste vanno presentate tra soli sette giorni. Ne parleremo.

