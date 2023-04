Elezioni a Sona: La voce dei più giovani delle liste di Busatta, Cimichella e Dalla Valentina

Prosegue l’attività di informazione del Baco in vista delle elezioni amministrative di Sona del 14 e 15 maggio.

Un aspetto che sicuramente qualifica in positivo questa campagna elettorale è l’attiva partecipazione di tanti giovani, che hanno scelto di scendere in campo per portare il loro contributo di idee e le loro prospettive sul futuro.

Abbiamo dunque deciso di intervistare il candidato più giovane di ogni schieramento. Lo abbiamo fatto nei podcast che pubblichiamo qui sotto: abbiamo scelto il formato audio perché le loro parole potessero essere seguite direttamente dalle loro voci.

Il candidato più giovane dello schieramento che sostiene l’aspirante sindaco Corrado Busatta è Federico Hrtanek, classe 1999, in lista con Fratelli d’Italia. Nello schieramento della candidata sindaco Monia Cimichella, troviamo invece Anita Stockter, classe 2003, in lista con Direzione Sona. Infine, a sostegno di Gianfranco Dalla Valentina, nella lista VIVIamo SONA, c’è Jacopo Beltres Perez, classe 2004. Non è invece stato possibile intervistare la candidata più giovane di Rinascita per Sona, la civica che sostiene la candidatura a sindaco di Carlo Antonio Mazzola: la lista, contattata dal Baco come gli altri schieramenti, ha infatti preferito non accettare la proposta di intervista.

Ascolta qui sotto Federico Hrtanek, Anita Stockter e Jacopo Beltres Perez (nella foto sopra).

.

.

.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.