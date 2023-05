Elezioni a Sona. La videointervista al candidato Sindaco Carlo Antonio Mazzola: “Grandi progetti per il territorio”

Pubblichiamo in questi giorni (nell’ordine sorteggiato dalla Prefettura di Verona) le videointerviste che il Baco dedica ai quattro candidati Sindaco che troveremo sulle schede elettorali il 14 e 15 maggio in occasione delle elezioni amministrative per la scelta del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale.

I programmi elettorali presentati da ciascun candidato sindaco (scaricabili direttamente dal sito del Baco) sono stati il punto di partenza per le tre domande di ogni intervista, diverse per ciascun candidato. Il tempo concesso per rispondere alle domande è pari a tre minuti, un limite preannunciato da un ticchettìo, seguito dal suono di una sveglia.

Le videointerviste sono state girate nella bellissima sede della Sala degli Affreschi a Sona il 22 aprile scorso. Le domande sono poste da Gianmaria Busatta della pagina politica della nostra rivista e l’audio è stato curato dall’uomo della radio del Baco Massimo Bolzonella.

La videointervista di oggi è dedicata a Carlo Antonio Mazzola. 52 anni e consulente finanziario, Mazzola si è affacciato al mondo politico fin da giovane, seguendo le idee della Democrazia Cristiana e passando poi a Forza Italia, di cui era coordinatore consiliare a Saronno, in provincia di Varese, presso cui abitava. Mazzola è sostenuto dalla lista civica “Rinascita per Sona”.

