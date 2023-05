Pubblichiamo una videoguida a cura di Erica Ederle e Massimo Bolzonella dove trovare in due minuti e mezzo tutte le indicazioni per il voto amministrativo a Sona del prossimo 14 e 15 maggio: Come votare, cosa significa voto disgiunto, come dare le preferenze.

