Elezioni a Sona. In attesa del resto del centrodestra, la Liga Veneta esce allo scoperto e sostiene Dalla Valentina

In vista delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio, iniziano ad affacciarsi alla campagna elettorale a Sona anche i partiti politici. Rappresenta, tuttavia, un’eccezione il polverone sollevatosi il mese scorso intorno all’(auto)candidatura di Gualtiero Mazzi, rimanendo circoscritto alla vicenda.

Questo granitico silenzio stampa della politica di partito viene rotto oggi dalla Liga Veneta Repubblica, un movimento politico regionale nato nel 1998 da una costola della vecchia Lega Nord. “Tengo molto a sottolineare il fatto che la Liga non è di destra né di sinistra, ma a favore della libertà – afferma al Baco Gianluigi Sette (nella foto), segretario nazionale del movimento politico e residente a San Giorgio in Salici –, in difesa dei valori, dell’identità del popolo Veneto, di chi vive e lavora in Veneto”. Una sorta di lista civica regionale, che mira all’autonomia e all’autogoverno del Veneto.

Molto vicina, dunque, alle istanze della Lega di Salvini, quindi a proprio agio nell’area del centrodestra, la Liga Veneta ora a Sona esce allo scoperto e si propone di sostenere Gianfranco Dalla Valentina come futuro sindaco, alla luce dell’esperienza maturata negli anni scorsi e avente “tutte quelle caratteristiche che servono per fare il primo cittadino. Io non mi affiderei ad un chirurgo che non sia laureato ed esperto – continua Sette –, e tantomeno affiderei il mio territorio ad un dilettante per la carica di sindaco. La cosa fondamentale poi, è che Gianfranco Dalla Valentina ama il suo Comune, il suo territorio e la sua gente. È quindi la persona giusta”.

Una scelta, pertanto, motivata da “esperienza, dedizione, capacità, mestiere e presenza sul territorio”, e che ha maturato una punta di discontinuità con il sindaco uscente Gianluigi Mazzi: “Le scelte di Dalla Valentina, talvolta contrarie, in giunta, sono state molto apprezzate” conclude Sette.

Benché il movimento Liga Veneta rappresenti, come già successo in altre circostanze, un singolo tassello all’interno del mosaico del centrodestra, la scelta di appoggiare Dalla Valentina potrebbe essere un primo passo per compattare gli altri partiti della coalizione.

Infatti, già supportato dall’area tosiana di Forza Italia, cui il consigliere di maggioranza Maurizio Moletta è un importante baluardo sul territorio (e probabilmente l’unico riferimento forzista), Dalla Valentina è quotato anche da (buona) parte della Lega, pur non essendo, ad oggi, presente alcuna indicazione ufficiale.

L’unico partito che ha ammesso di avere ancora il piede in due scarpe è Fratelli d’Italia, visto che appena due settimane fa l’onorevole Ciro Maschio ha pubblicamente dichiarato di non avere ancora preso una decisione, avendo “diversi amici sia nella coalizione di Busatta sia nella coalizione di Dalla Valentina”.

Da parte di Fratelli d’Italia, sostenere Corrado Busatta (quindi indirettamente il sindaco uscente Mazzi) rischia di essere una scelta non solo fuori dal coro e in antitesi rispetto a quanto affermato dallo stesso Alberto Dalla Pellegrina, referente locale di FdI, secondo cui alle prossime elezioni il centrodestra correrà unito (e al completo); ma anche una scelta di forte scollamento con molteplici membri del circolo locale di FdI, che manifestano prese di posizione alquanto distanti da Gianluigi Mazzi (e quindi da Corrado Busatta).

Ad oggi, dunque, i candidati sindaco sono Gianfranco Dalla Valentina, sostenuto dalle liste civiche ViviAmo Sona e Insieme perSona, Corrado Busatta, rappresentante della coalizione Sona Domani e Scelta per Sona, e Monia Cimichella della lista Direzione Sona, che recentemente si è presentata alla cittadinanza.

