Elezioni a Sona: Il Baco pubblica i programmi integrali dei quattro candidati sindaci

Con la presentazione ufficiale dei quattro candidati sindaci, delle 9 liste e dei 138 candidati abbiamo la griglia ufficiale di partenza della competizione elettorale che il prossimo 14 e 15 maggio vedrà i cittadini recarsi alle urne per la scelta del nuovo primo cittadino e del nuovo consiglio comunale di Sona.

Per consentire agli elettori sonesi di approcciarsi alle urne con ancora maggiore consapevolezza, per un voto veramente informato, il Baco ha deciso di pubblicare – e quindi rendere leggibili e scaricabili – i programmi elettorali integrali dei quattro candidati sindaci: Corrado Busatta, Monia Cimichella, Gianfranco Dalla Valentina e Carlo Antonio Mazzola (nell’ordine estratto ieri in Prefettura, che sarà anche l’ordine di apparizione sulla scheda di voto).

Per conoscere nel dettaglio quali sono i programmi e le idee dei diversi schieramenti per il futuro di Sona clicca sui link qui sotto.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.