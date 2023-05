Elezioni a Sona: Stasera il confronto tra i quattro candidati sindaco in diretta su YouTube

Oggi giovedì 11 maggio Il Baco da Seta organizza il confronto tra i candidati sindaci di Sona, a tre giorni dalle urne del 14 e 15 maggio.

I quattro candidati sindaco sono Corrado Busatta per Scelta per Sona, Sona Domani e Fratelli d’Italia; Monia Cimichella per Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco; Gianfranco Dalla Valentina per VIVIamo SONA, INSIEME perSONA, Lega e Forza Italia; Carlo Antonio Mazzola per Rinascita per Sona.

Il confronto, che permetterà di ascoltare idee e programmi dalla voce diretta dei candidati sindaco, si tiene alle ore 20.45 in diretta streaming.

Inizialmente il confronto era previsto in sala aperta al pubblico, senza diretta streaming, ma l’interesse che l’evento sta creando ed i tanti ritorni dal territorio che confermavano una massiccia presenza di pubblico (a cui andavano aggiunti i ben 138 candidati di questa tornata elettorale), avrebbe sicuramente impedito per motivi di sicurezza a tantissime persone di essere ammesse in sala e, quindi, di seguire il confronto. Creando una situazione opposta a quella per cui è nato l’evento.

Per questo motivo, e per dare massima visibilità ed apertura pubblica a questo importante appuntamento, si è deciso di tenere il confronto senza pubblico in sala, ma in diretta streaming in modo che chiunque possa comodamente ed agevolmente assistervi con il proprio smartphone, tramite un tablet, dalla propria smart tv oppure con il computer.

Qui sotto il link a cui collegarsi per seguire la diretta, dalle ore 20.45.