Elezioni a Sona. Fratelli d’Italia: “Appoggiare Busatta significa proseguire nella linea del lavoro fatto a Sona”

Si è tenuta oggi a Sona la conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia per spiegare i percorsi ed i motivi che hanno portato il partito di Giorgia Meloni ad appoggiare la candidatura di Corrado Busatta, come scritto dal Baco qualche giorno fa. Con FdI le altre liste che fanno parte della coalizione sono Scelta per Sona e Sona Domani.

Al tavolo dei relatori, assieme al candidato sindaco Corrado Busatta, l’onorevole Ciro Maschio, il sindaco di Sona in carica Gianluigi Mazzi ed il referente sonese del partito Alberto Dalla Pellegrina. In sala anche gli onorevoli Maddalena Morgante e Matteo Gelmetti.

I diversi interventi hanno voluto sottolineare come la scelta di FdI di abbracciare il progetto di Busatta, e con lui le liste civiche che lo appoggiano, sia stata orientata soprattutto dalla volontà di proseguire con il buongoverno del territorio, dando continuità all’amministrazione Mazzi.

Più volte nel corso della conferenza stampa è stata, inoltre, sottolineata anche la volontà di intercettare il voto moderato di Sona, “puntando su progetti chiari e realizzabili e su donne e uomini che hanno dimostrato nella politica, nella società civile e nel mondo del lavoro di avere capacità, competenze ed attitudine alle responsabilità”.

