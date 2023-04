Elezioni a Sona: Entro le ore 12 di sabato vanno presentati i simboli, le liste ed i programmi

Siamo arrivati ad un passaggio decisivo di questa campagna elettorale che sta conducendo i cittadini di Sona alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi.

Entro le ore 12 di sabato 15 aprile le diverse liste che si presenteranno devono necessariamente produrre in Comune a Sona una serie ben definita di documenti: La candidatura alla carica di sindaco e la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati ed i certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune dove ci si presenta.

Vanno inoltre depositate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità ed i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

Va anche presentato il logo della lista. Il modello del contrassegno di lista va depositato circoscritto l’uno da un cerchio del diametro di cm 3 e l’altro da un cerchio del diametro di cm 10 su carta lucida in tre esemplari, se in forma cartacea. Oppure su supporto digitale, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in un unico esemplare, circoscritto da un cerchio. Inoltre, le liste devono presentare e depositare il loro programma amministrativo.

Come si diceva, la presentazione delle candidature deve essere effettuata presso l’ufficio elettorale del Comune oggi venerdì 14 aprile dalle 8 alle 20 o il 15 aprile dalle 8 alle 12.

Nel momento in cui scriviamo i candidati sindaco (anche se sorprese dell’ultima ora sono sempre possibili) sono quattro: Gianfranco Dalla Valentina, sostenuto dalle liste civiche ViviAmo Sona, Insieme perSona e dalla lista Lega-FI, Corrado Busatta, rappresentante della coalizione Sona Domani, Scelta per Sona e FdI, Monia Cimichella della lista Direzione Sona e Carlo Antonio Mazzola di Rinascita per Sona. Sabato alle 12 ed un minuto avremo delle certezze.

Nella foto sopra, il manifesto con liste e candidati delle elezioni comunali a Sona del 2018, cinque anni fa.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.