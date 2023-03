Elezioni a Sona: E’ Corrado Busatta il candidato sindaco di Scelta per Sona e Sona Domani

Il Baco lo aveva anticipato da tempo, seguendo i rumors che circolavano da settimane, ma ora arriva la conferma ufficiale: è Corrado Busatta il candidato sindaco delle liste Scelta per Sona e Domani per Sona, che correranno insieme per le elezioni amministrative del prossimo maggio. “Con entusiasmo e senso di responsabilità – commenta Busatta nella nota con cui le due liste hanno comunicato questa scelta – ho accettato la candidatura a Sindaco di un territorio e di una Comunità che come cittadino ho sempre sentito parte di me”.

Busatta, che risiede nella frazione di Lugagnano, viene da dieci anni di politica attiva nel ruolo di consigliere comunale nella maggioranza dell’attuale sindaco Gianluigi Mazzi. Era stato infatti eletto nel 2013 con la lista civica PerSona al Centro, per poi essere riconfermato in consiglio comunale nella tornata elettorale del 2018.

E nelle sue dichiarazioni si legge chiaramente il riferimento alla sua storia politica, oltre che il valore riconosciuto a quanto fatto dall’amministrazione negli ultimi due mandati. Dice infatti: “Esercitare attivamente la politica per me significa progettare soluzioni di continuità ma anche e soprattutto elaborare indirizzi di governo che vadano verso una visione futura di ciò che è la vocazione del nostro Comune. Un Comune che in questi anni ha subito fortunatamente un profondo cambiamento trasformandosi, grazie alle politiche e alle scelte del Sindaco Gianluigi Mazzi, con cui ho condiviso dieci anni di amministrazione, in un territorio con un’anima pulsante e attiva, accogliente e con potenzialità turistiche e ricettive che potrebbero diventare un’importante risorsa interna”.

Punti di forza che Busatta si attribuisce sono la conoscenza del territorio e la capacità di ascoltare: “Conosco il mio territorio e conosco cosa significa essere amministratore: ho imparato che essere bravi amministratori significa per prima cosa porsi in ascolto e porre attenzione alle necessità che emergono nel quotidiano”, afferma.

E il suo impegno, chiarisce, è per una programmazione a lungo termine, che passi anche attraverso la formazione degli amministratori del futuro: “Ci impegneremo per indicare una strada che sia percorribile, sicura, ampia e luminosa. Non solo una programmazione di interventi a corto raggio che pensi all’agire del breve termine, ma anche una visione di prospettiva ottenibile grazie alla formazione dei prossimi amministratori, perché solo con la continuità nell’azione amministrativa è possibile raggiungere gli obbiettivi che nella pubblica amministrazione necessitano di tempi lunghi”.

Simone Caltagirone, fondatore di Scelta per Sona, afferma: “Un primo importante obiettivo è stato raggiunto. La candidatura a Sindaco di Corrado Busatta è l’espressione condivisa che il gruppo di persone creatosi in queste settimane ha saputo maturare, in coerenza con quanto già anticipato nel primo comunicato di novembre, ossia fare perno attorno ad una persona di riferimento, capace, stimata e rappresentativa”.

Un commento in merito alla candidatura arriva anche da Nicolò Ferrari, fondatore di Sona Domani, che dice: “Corrado è una persona moderata ed equilibrata, che sa ascoltare e mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio facendo squadra. La forza del nostro progetto risiede in un gruppo straordinario che trova in Corrado la sua migliore rappresentanza”.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.