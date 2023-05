Elezioni a Sona: Conosciamo i candidati senior degli schieramenti in corsa

In seguito alla pubblicazione delle liste e dei candidati consiglieri in corsa per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, abbiamo pensato di intervistare i candidati “senior” di ogni schieramento. Per la lista “Scelta per Sona” a sostegno del candidato sindaco Corrado Busatta abbiamo Patrizia Nastasio Badin; per “Direzione Sona” a sostegno della candidata sindaco Monia Cimichella troviamo Daniele Iselle; per la lista “VIVIamo SONA” a sostegno del candidato sindaco Gianfranco Dalla Valentina abbiamo invece Albino Turata.

Non è invece stato possibile sentire il candidato senior di “Rinascita per Sona” a sostegno del candidato sindaco Carlo Antonio Mazzola, perché la lista ha scelto di non partecipare all’intervista.

Per prima cosa raccontateci chi siete, di cosa vi occupate ed in che modo vi siete avvicinati alla politica locale.

Daniele Iselle: “Per 42 anni ho lavorato come geometra nel settore dell’edilizia ed urbanistica e da circa un anno e mezzo ho raggiunto il traguardo della pensione. Il mio primo approccio alla politica del Comune di Sona è avvenuto alla tenera età di 18 anni, all’interno dell’amministrazione Salvetti tra il 1975 e il 1980. Successivamente ho avuto modo di collaborare con il Comune di Dolcè in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico comunale, con AMIA Verona all’interno dell’ufficio ricerca e sviluppo, e con il Comune di Verona nello staff tecnico giuridico per l’edilizia privata. Dal 2015 sono iscritto all’Associazione Parkinson Verona di cui sono attualmente il vicepresidente. È un’associazione a cui sono profondamente e personalmente legato”.

Albino Turata: “Nato e cresciuto a Lugagnano, a 18 anni ho conseguito il diploma di geometra. Sfortunatamente in quel periodo il lavoro da libero professionista era faticoso da strutturare, così ho deciso di iscrivermi al concorso per le Ferrovie dello Stato ottenendo il lavoro di macchinista. Da 10 anni sono in pensione. Al di fuori del lavoro mi sono dedicato in particolare al gruppo degli Alpini, di cui faccio orgogliosamente parte da circa 20 anni. Questa è per me la prima esperienza in campo politico. È stato Gianfranco Dalla Valentina, mio compaesano ed alpino come me, a coinvolgermi in questa avventura e devo ammettere di esserne entusiasta”.

Patrizia Nastasio Badin: “Mi sono trasferita nel Comune di Sona nel 1984 e fin da subito mi sono appassionata alla vita e politica del territorio. Ora sono felicemente nonna ed in pensione, ma negli anni ho lavorato come impiegata occupandomi di comunicazione e pubblicità. Queste competenze sono tornate utili durante l’amministrazione Mazzi. Nel primo quinquennio, come volontaria, supportavo l’assessore Gianmichele Bianco nella realizzazione di locandine e manifesti per eventi promossi dal Comune. Successivamente, con il secondo mandato Mazzi, sono scesa in campo come candidata consigliera con la lista “PerSona al Centro”; non sono stata eletta, ma la nostra squadra ha vinto ed io ho gioito con loro. Quest’anno ci riproviamo. Corrado Busatta, che posso definire tranquillamente un amico, mi ha chiamata e chiesto di candidarmi con lui… Non ho saputo dirgli di no”.

Quali sono le motivazioni per cui avete scelto di candidarvi e di supportare i vostri rispettivi candidati sindaci?

Daniele Iselle: “La motivazione della mia candidatura è semplice. Vorrei riproporre il sogno che aveva l’amministrazione di Franco Conti, una linea politica che ritrovo molto nelle parole e nelle azioni della candidata Monia Cimichella. Ritengo sia fondamentale dare spazio alle persone, all’ascolto delle loro richieste e all’espressione dei loro disagi e problemi quotidiani. Trovo che la disponibilità e la propensione all’aiuto e al sacrificio di Cimichella sia da sostenere poiché la considero una persona in grado di lavorare in squadra per il bene del Comune”.

Albino Turata: “Non ambisco ad avere una carriera politica ed inizialmente ero titubante rispetto a questa scelta. Gianfranco Dalla Valentina, che conosco da tanti anni, mi ha illustrato i suoi progetti per il Comune, per il nostro territorio; mi ha presentato la squadra che stava riunendo e sono rimasto affascinato dall’entusiasmo e dalla multidisciplinarietà all’interno di essa. Dalla Valentina è un uomo semplice, determinato e con in testa un’idea di futuro concreto, realizzabile. La sua squadra è composta da persone che come me amano e vivono il Comune e ciò che facciamo è in previsione di un miglioramento non solo per noi, ma per i nostri figli e le generazioni future. Come ho detto prima, sono nato e cresciuto a Lugagnano, il mio desiderio più grande è riportare in vita il mio paese, vederlo germogliare e rifiorire”.

Patrizia Nastasio Badin: “La mia candidatura è avvenuta come segno di amicizia nei confronti di Corrado Busatta, persona con cui ho collaborato per diversi anni e che reputo capace, rispettosa e legata profondamente al territorio. Sono convinta che una sua vittoria possa garantire al nostro Comune continuità rispetto al lavoro svolto fino ad ora. Penso che Busatta possa guidare con saggezza e umiltà il gruppo che si è creato intorno a lui e possa essere un faro per tutti i nostri concittadini”.

Durante questa campagna elettorale si è parlato molto dell’importanza dei giovani, ma dal vostro punto di vista di candidati “senior”, quali valori aggiunti possono garantire figure come le vostre, con alle spalle esperienza e vita vissuta?

Daniele Iselle: “Ho un figlio di 19 anni quindi, quotidianamente, posso affermare di avere un confronto con una generazione ben diversa dalla mia. Credo che sia nostro il compito di costruire un dialogo con le nuove generazioni, guidando i giovani in questo percorso grazie alla nostra esperienza, ma abbracciando l’esigenza di novità e rinnovamento che richiedono. Fino ad ora l’approccio politico è stato a mio parere molto chiuso, conservatore. Tuttavia, è necessario aprirsi alle novità proposte e svestire il ruolo di autorità per lasciare spazio all’autorevolezza”.

Albino Turata: “Personalmente credo molto nei giovani e nella loro intraprendenza. Ritengo siano essi una fucina di idee brillanti, talvolta però è giusto accompagnarli nella realizzazione di queste idee, poiché esse non sono sempre concretizzabili nell’immediato. Penso che la mia generazione abbia qualcosa in più rispetto ai giovani, ovvero il tempo. Vedo loro correre alla velocità della luce in un mondo che li costringe a vivere così; mi ritengo fortunato nel poter dichiarare che il tempo al momento non è un problema per me. Posso dedicarmi a questo impegno con tutto me stesso ed aiutare la mia squadra nel realizzare progetti veri e concreti supportando le idee brillanti che i nostri giovani sfornano quotidianamente”.

Patrizia Nastasio Badin: “Provo rispetto per qualsiasi persona di qualsiasi età, senza badare a qualifiche, titoli o quant’altro. Credo che i nostri giovani siano stati strapazzati in questi ultimi anni e vadano seguiti in questo percorso. Non ho la presunzione di dover insegnare niente a nessuno, ma sono convinta di poter condividere la mia esperienza e saggezza derivata non solo dall’impegno politico e sociale, ma da quel bagaglio che ci accompagna e ci arricchisce quotidianamente e che chiamiamo vita. Maturità e consapevolezza provengono anche dagli anni che passano, un giovane può essere più irruento ed istintivo, ma non per questo meno capace o consapevole del mondo politico”.

Ultima domanda, perché secondo voi è importante partecipare e fare politica a livello locale?

Daniele Iselle: “Per quanto mi riguarda la mia partecipazione alla politica locale vuole essere un recupero del lavoro svolto dall’amministrazione Conti, volto alla rifunzionalizzazione del territorio in termini di urbanistica ed edilizia. Vorrei contribuire ad una riqualificazione di strade, strutture, luoghi di interesse e di aggregazione per i nostri concittadini”.

Albino Turata: “Fare politica locale significa essere a contatto diretto con i propri concittadini. Poter ascoltare le persone, valutare le idee e scegliere quale portare avanti e realizzare. Condividere la nostra idea nelle varie serate tra le frazioni del Comune è stata un’esperienza fantastica. Come precedentemente detto, anche se non verrò votato spero che vinca la mia squadra per le persone che la compongono, poiché ognuna di esse ha la volontà e le capacità per rendere Sona migliore”.

Patrizia Nastasio Badin: “Non nego il fatto che quest’anno essere eletta sarebbe per me una soddisfazione personale dopo tanti anni in seconda fila, ma sempre con entusiasmo e voglia di aiutare. Per me fare politica locale è sinonimo di conoscenza e comprensione di meccanismi che si celano per esempio dietro la realizzazione di un nuovo marciapiede anziché di una rotonda. Molte persone ignorano le complessità ed i sacrifici compiuti per una banale opera stradale, ma sono subito pronti a puntare il dito verso coloro che ritengono responsabili. Ecco, per me fare politica abbatte quella distanza che si crea involontariamente tra il vertice del Comune e le persone che lo compongono”.

