Elezioni a Sona. Busatta, uscito sconfitto al ballottaggio: “Ringrazio i tantissimi che hanno creduto in me”

A due giorni dallo spoglio ed a seguito della proclamazione di Gianfranco Dalla Valentina alla carica di sindaco del Comune di Sona, raggiungiamo telefonicamente Corrado Busatta candidato sindaco che, con le sue liste Fratelli d’Italia, Sona Domani e Scelta per Sona, al ballottaggio non ha raggiunto per una manciata di voti la maggioranza rispetto al suo avversario.

Dopo la vittoria al primo turno, come ha preso la sconfitta al ballottaggio?

Sono amareggiato perché i numeri al primo turno ci davano in netto vantaggio e questi pochi voti di differenza, quali sono stati in questo ballottaggio, ci rendono consapevoli del fatto che forse il giusto peso va dato anche alla prima tornata perché da comunque una chiara visione dell’ottimo risultato ottenuto.

Come continuerà il suo impegno nella politica sonese?

Sto riflettendo ed è ancora presto per dirlo, chiaramente la delusione porta con sé dei ragionamenti che è doveroso fare, sto valutando se continuare nello scenario politico oppure se proseguire con la mia attività manageriale.

Se siederà quindi in minoranza che tipo di opposizione farà?

L’opposizione per me è solo e sempre costruttiva, non contemplo nemmeno qualcosa di diverso perciò se deciderò di proseguire e sedermi nei banchi della minoranza questo sarà solo in ottica di miglioramento per l’intero consiglio e la comunità tutta.

Vuole fare un ringraziamento a chi l’ha votata?

E’ assolutamente doveroso ringraziare tutte le persone che hanno riposto in me la loro fiducia, e sono molte. Ringrazio i miei compagni di viaggio tutti e coloro che hanno creduto in me lavorando e costruendo rapporti sinceri e di valore. Umanamente parlando questa campagna elettorale mi ha regalato moltissimo, grazie davvero a tutti.

