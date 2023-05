Elezioni a Sona. Busatta e Dalla Valentina al ballottaggio per diventare il nuovo sindaco

Dopo una campagna elettorale molto tesa, soprattutto nelle ultime battute, domenica 14 e lunedì 15 maggio 7.995 sonesi (su un totale di 14.200 aventi diritto) si sono recati alle urne per la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale.

Il primo dato ufficiale è proprio quello che riguarda l’affluenza. Alle 15 di lunedì, a chiusura dei seggi, la percentuale definitiva è del 56,30%. Nel 2018 l’affluenza era stata del 53,85% e cinque anni prima del 64,89%.

Quindi la prima valutazione che si può trarre di queste elezioni riguarda proprio la partecipazione al voto. Si registra una leggera inversione positiva di tendenza nei numeri dell’affluenza ma, purtroppo, queste percentuali confermano la persistenza di una forte disaffezione dei cittadini nei confronti del mondo della politica. I sonesi che non hanno votato toccano la percentuale altissima del 43,7%.

Ma veniamo ai risultati del voto, che sanciscono la necessità che si tenga il ballottaggio in quanto nessun candidato sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi.

Ad andare al ballottaggio il prossimo 28 e 29 maggio sono Corrado Busatta (Fratelli d’Italia, Sona Domani e Scelta per Sona), con il 37,16% dei consensi e 2.902 voti, e Gianfranco Dalla Valentina (ViviAmo Sona, Lega-Forza Italia e Insieme perSona) con il 26,88% dei consensi e 2.099 voti. Nella foto di Mario Pachera i due candidati.

Monia Cimichella (Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco), dopo aver conteso per lunghi tratti dello scrutinio il secondo posto a Dalla Valentina, con soli 25 voti di differenza si posiziona al terzo posto con il 26,56% e 2.074 voti. Quarta posizione per Carlo Antonio Mazzola (Rinascita per Sona) che si ferma al 9,40% con 734 voti.

Ci sarà tempo per le analisi e per le valutazioni su questa importante tornata di voto locale. In attesa del ballottaggio.

Di seguito i risultati delle nove liste e tutti i voti di preferenza:

Candidato sindaco Corrado Busatta GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA 9,72% – voti 699 Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 CALTAGIRONE SIMONE 46 14,60 % 2 DALLA PELLEGRINA ALBERTO 15 4,76 % 3 CANTERI BIANCOLINI ELISA 22 6,98 % 4 DI CICCO ADAMO 23 7,30 % 5 POMINI MATTIA-ERMANNO 3 0,95 % 6 SARTORI FRANCESCA 58 18,41 % 7 MASALA GIORGIA 11 3,49 % 8 VANTINI LUCA detto CHOLO 61 19,37 % 9 RIZZOTTI MIRKO 10 3,17 % 10 TUMICELLI ELENA 5 1,59 % 11 PANAROTTO CLAUDIO 47 14,92 % 12 FUSINI FRANCO 0 0,00 % 13 PINOTTI ORNELLA 0 0,00 % 14 GALLIZIOLI ALDO 0 0,00 % 15 HRTANEK FEDERICO 9 2,86 % 16 ASCHIERI DANIELA 5 1,59 %

SONA DOMANI BUSATTA SINDACO 14,02% – voti 1.008 Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 FERRARI NICOLO’ 277 28,67 % 2 LEONI MATTIA 82 8,49 % 3 RIGO KATIA 109 11,28 % 4 BAGORDA MARIA ILARIA 37 3,83 % 5 BERGAMIN NICOLO’ detto BERGA 57 5,90 % 6 CASON LUCA 34 3,52 % 7 CASTAGNA FRANCO 59 6,11 % 8 CASTIONI MARCO 54 5,59 % 9 CORSO MATTIA 6 0,62 % 10 CRISTANI MELANIA 11 1,14 % 11 MARANI GAIA 31 3,21 % 12 TORTELLA ANTONELLA 90 9,32 % 13 WU HAI JIE LUCA 21 2,17 % 14 SALVAGNO MATTIA 46 4,76 % 15 ZAMBELLI ARIANNA 25 2,59 % 16 ZERPELLONI SIMONE detto ZERPE 27 2,80 %

SCELTA PER SONA BUSATTA SINDACO 14,70% – voti 1.057 Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 MAZZI GIANLUIGI 261 31,71 % 2 DAL FORNO ANTONELLA 94 11,42 % 3 CREA GIUSEPPE detto BEPPE 84 10,21 % 4 RECCHIA DAVIDE 12 1,46 % 5 TURCATO ELISA 4 0,49 % 6 FASOLI MARTA 36 4,37 % 7 SPADA ROBERTO 29 3,52 % 8 ZANDOTTI JOSE’ 39 4,74 % 9 VENTURA GINA detta MARA 51 6,20 % 10 ZANETTI CRISTIAN 88 10,69 % 11 DE CARLI MICHELA 57 6,93 % 12 CONTI GABRIELE 18 2,19 % 13 LONARDI ELENA 11 1,34 % 14 CALIARI GIOVANNI 12 1,46 % 15 FERRIGOLO FEDERICO 8 0,97 % 16 NASTASIO PATRIZIA in BADIN 19 2,31 %

Candidato sindaco Monia Cimichella DIREZIONE SONA MONIA CIMICHELLA SINDACO 8,68% – voti 624 Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 MERZI ROBERTO 148 25,08 % 2 BENAMATI SONIA 25 4,24 % 3 BULGARELLI CHRISTIAN 25 4,24 % 4 DONADI ALESSANDRO detto DONDI 56 9,49 % 5 ISELLE DANIELE 35 5,93 % 6 MAZZI ALESSANDRA 77 13,05 % 7 ROSINI MATILDE 35 5,93 % 8 SAVOIA VALENTINO 18 3,05 % 9 STOCKTER ANITA 14 2,37 % 10 TACCONI CHIARA 58 9,83 % 11 TAIETTA MARIA 12 2,03 % 12 VESENTINI RENATO 14 2,37 % 13 CERIANI LUCA 73 12,37 %

LISTA CIVICA MONIA CIMICHELLA SINDACO 16,51% – voti 1.187 Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 BELLOTTI PAOLO 97 14,99 % 2 BASSI EVELIN 21 3,25 % 3 BUTTURINI GIORGIO 15 2,32 % 4 CALZONI MARA 51 7,88 % 5 CARCERERI GIUSEPPE detto BEPPE 104 16,07 % 6 FRACASSO MICHAEL 19 2,94 % 7 INGEMI FRANCESCA 12 1,85 % 8 MIOTTO ANDREA detto MICIO 76 11,75 % 9 MONTAGANO ILARIA 72 11,13 % 10 PARETI ANDREA 56 8,66 % 11 TURRIN DENNIS 65 10,05 % 12 VIGNOLI SILVIA 32 4,95 % 13 VOCI SIDORELA 27 4,17 %

Candidato sindaco Gianfranco Dalla Valentina VIVIAMO SONA DALLA VALENTINA SINDACO 11,50% – voti 827 Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 VICENTINI ORIETTA 180 24,19 % 2 BONETTI TATIANA 40 5,38 % 3 CORDIOLI ENRICO 126 16,94 % 4 MANARA NICOLA 83 11,16 % 5 OLIOSI MARCO 36 4,84 % 6 LAGO RENATO 45 6,05 % 7 SETTE GIANLUIGI 68 9,14 % 8 GRIGOLI DANIELA 40 5,38 % 9 SIANI FILOMENA 17 2,28 % 10 BOTTURA LUCA 12 1,61 % 11 TURATA ALBINO 18 2,42 % 12 MARTINELLI LUCA 31 4,17 % 13 SCANDOLA FERNANDO 35 4,70 % 14 GARONZI ELEONORA 4 0,54 % 15 PAOLI STEFANO 5 0,67 % 16 BELTRES PEREZ JACOPO 4 0,54 %

LEGA LIGA VENETA SALVINI-FORZA ITALIA BERLUSCONI PER SONA 9,92% – voti 713 Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 RUNGATSCHER ALESSIO detto ALESSIO 10 2,20 % 2 MOLETTA VIRGINIO detto MAURIZIO 157 34,51 % 3 PESCE EDGARDO 95 20,88 % 4 GRIGOLI MARILENA 19 4,18 % 5 GELOSO RINA 3 0,66 % 6 TURAZZINA ANGELA 3 0,66 % 7 QUANILLI MONICA 11 2,42 % 8 GIRELLI MIRKO 81 17,80 % 9 PINOTTI MERI 33 7,25 % 10 ORIZIO STEFANIA 2 0,44 % 11 ZANDONA’ ROBERTO 23 5,05 % 12 MAIMERI MARIA 14 3,08 % 13 ANDREETTI ORAZIO 0 0,00 % 14 FERRARI ORIETTA 3 0,66 % 15 PICCOLO ANDREA 0 0,00 % 16 GAGLIANO LAURA 1 0,22 %

INSIEME PER SONA DALLA VALENTINA SINDACO 6,31% – voti 454 Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 CATALANO ELENA 90 19,15 % 2 GAMBINI ARIANNA 42 8,94 % 3 GIACOMELLI GIANCARLO 52 11,06 % 4 DANESE MATTEO 33 7,02 % 5 PIZZINI MATTEO 30 6,38 % 6 AMALI MIRCO 64 13,62 % 7 STEVANONI BRUNO 35 7,45 % 8 CARNEVALE NELLO 7 1,49 % 9 LE JULYETTA detta LILLI 15 3,19 % 10 COBIANCHI NICOLA 30 6,38 % 11 BONOMI FRANCO 12 2,55 % 12 MANNINO MELINDA 13 2,77 % 13 QUARTA VALTER 19 4,04 % 14 COSTA GIANNINA 5 1,06 % 15 RUFFO ROBERTA 0 0,00 % 16 BENEDETTI MATTEO 23 4,89 %

Candidato sindaco Carlo Antonio Mazzola RINASCITA PER SONA MAZZOLA SINDACO 8,64% – voti 621 Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 BELFANTI NICOLE 21 5,98 % 2 BROTTO EUGENIO 31 8,83 % 3 BRUTTI MARA 44 12,54 % 4 FILIPPI MONICA 6 1,71 % 5 FORONI LUCA 64 18,23 % 6 GAMBA ALBERTO 15 4,27 % 7 GIACOMELLI SIMONE 45 12,82 % 8 MARTINI SONIA 7 1,99 % 9 MACCACARO FLAVIO 13 3,70 % 10 MANTOVANI IVANA 21 5,98 % 11 MENINI MAURIZIO 16 4,56 % 12 MORELLI VALENTINA 1 0,28 % 13 MAZZI SILVIA 49 13,96 % 14 NONIEGO MONICA 6 1,71 % 15 SIMONI GIORGIO 2 0,57 % 16 VENTURI OLIMPIO 10 2,85 %

