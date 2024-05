Elezioni a Sommacampagna: ecco i programmi completi dei candidati Allegri e Bertolaso

Il fine settimana dell’8 e 9 giugno per i cittadini del Comune di Sommacampagna sarà un election day, in quanto saranno chiamati alle urne per la scelta del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale e le elezioni europee.

Relativamente alle elezioni amministrative sono due i candidati sindaci e 32 i candidati per il Consiglio comunale che si propongono per governare Sommacampagna nel prossimo quinquennio.

Per consentire agli elettori di Sommacampagna di approcciarsi alle urne con ancora maggiore consapevolezza, per un voto veramente informato, il Baco ha deciso di pubblicare – e quindi rendere leggibili e scaricabili – i programmi elettorali integrali dei due candidati sindaci, Giandomenico Allegri e Fabrizio Bertolaso.

Per conoscere nel dettaglio quali sono i programmi e le idee dei diversi schieramenti per il futuro di Sommacampagna clicca sui link qui sotto: