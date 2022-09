Elezioni a Bussolengo: Il centrodestra oltre il 55% delle preferenze, ma male la Lega

Anche i cittadini di Bussolengo sono tornati alle urne domenica 25 settembre per la scelta del nuovo Parlamento, con la grande novità del numero dei parlamentari da eleggere che passa da 630 a 400 per la Camera dei Deputati e da 315 a 200 per il Senato.

I seggi sono rimasti aperti dalle 7 del mattino fino alle 23. Alla chiusura delle urne la percentuale dei votanti a Bussolengo è risultata del 68,91%, in diminuzione rispetto alle ultime politiche del 2018 quando i votanti erano pari al 78,99% degli aventi diritto. Un andamento discendente, dunque, ma decisamente migliore rispetto al dato nazionale, pari al 64%.

I risultati elettorali confermano anche a Bussolengo una vittoria schiacciante del centrodestra, trainato dal partito di Giorgia Meloni, che per la Camera ottiene il 32,69% dei consensi e per il Senato totalizza il 34,14% di preferenze.

Male la Lega di Salvini che alla Camera si ferma al 12,77% e al Senato al 12,89%. Forza Italia registra alla Camera il 10,33% e al Senato l’8,91% e “Noi Moderati” raggiunge il 0,90% alla Camera e il 0,96% al Senato. Complessivamente la coalizione di centrodestra a Bussolengo totalizza oltre il 55% delle preferenze.

Il centrosinistra a Bussolengo, invece, guadagna circa il 18% delle preferenze per la Camera e il Senato, grazie soprattutto ai consensi raccolti dal Partito Democratico (quasi il 12%). Per +Europa il 3,10% al Senato e il 3,15% alla Camera, per Alleanza Verdi e Sinistra 2,56% alla Camera e 2,60% al Senato e per Impegno Civico Centro Democratico al Senato 0,31% e 0,31% al Senato. Un centrosinistra quindi in sottotono rispetto ai consensi nazionali, che si avvicinano al 27%.

Boccone molto amaro per il Movimento 5 Stelle, che a Bussolengo non arriva al 6% dei consensi, meno della metà rispetto a quanto racimolato sul territorio nazionale (intorno al 14%).

Abbastanza buona la prima per il Terzo Polo di “Azione – Italia Viva”: con il 7,34% al Senato e l’7,24% alla Camera, di poco sotto la media nazionale del 7,8%.