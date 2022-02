Eletti presidente, vicepresidente e segretario delle quattro Consulte di frazione del Comune di Sona

Lo scorso 26 gennaio si è tenuto il primo insediamento in seduta pubblica delle Consulte di frazione del Comune di Sona. Nel corso della prima seduta i membri delle Consulte hanno eletto per ciascuno dei quattro organismi le figure del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Il presidente rappresenta la Consulta di frazione nel suo complesso e ha il compito di convocare e presiedere le riunioni della Consulta stessa, predisponendone l’ordine del giorno, anche alla luce delle eventuali richieste ricevute; egli assicura il buon funzionamento delle riunioni, che devono essere pubbliche e con cadenza almeno trimestrale, gestendo tempi, modalità dell’incontro, sottoscrivendo i verbali redatti dal segretario e potendo richiedere, infine, anche la presenza del sindaco e degli assessori comunali.

Tra le sue funzioni il presidente della Consulta, attraverso una regolare richiesta di accesso agli atti, vi è il diritto di accesso e di informazione presso gli uffici comunali per tutti gli atti inerenti l’interesse generale della frazione. Può, infine, chiedere udienza o essere convocato dalla Giunta o dalle commissioni consiliari in merito a questioni relative alla cittadinanza di riferimento.

Sono stati eletti Simone Battistella per la consulta di Sona, Matteo Danese per quella di Palazzolo, Marco Oliosi per San Giorgio in Salici e Bruno Stevanoni per Lugagnano. I vicepresidenti sono Gaetano Bellè per la consulta di Sona, Barbara Anzi per Palazzolo, Gianluigi Sette per San Giorgio in Salici ed Erica Ederle per Lugagnano.

I segretari eletti sono Stefano Torregrossa per la frazione di Sona, Dario Giacomelli di Palazzolo, Laura Stevanoni di San Giorgio in Salici e Gerardino Di Meo di Lugagnano.

Nella foto, i membri della Consulta di Lugagnano.