Elena Catalano è il vicesindaco del Comune di Sona per l’anno in corso, succede a Merzi che ha ricoperto il ruolo nel 2020

Dopo che nel 2020 il ruolo è stato affidato a Roberto Merzi, l’incarico di vicesindaco del Comune di Sona per l’anno 2021 passa nelle mani dell’assessore al turismo, alle politiche agricole e del lavoro Elena Catalano (nella foto di Mario Pachera), di Palazzolo. La nomina è stata effettuata in occasione della seduta del Consiglio comunale del 4 febbraio, anche se la notizia era già nota.

“La decisione di applicare una rotazione periodica del ruolo di Vicesindaco è dettata dalla mia volontà, in questo secondo mandato, di concedere agli assessori la possibilità di avere una esperienza più completa di ciò che significa mandato amministrativo — dichiara in una nota il sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi —. Essere vicesindaco richiede competenze specifiche di sostegno, condivisione e assunzione collegiale delle responsabilità che l’esercizio decisionale impone. Credo implementi con forza l’esperienza politica di ciascun assessore, ne perfezioni la preparazione e lo aiuti a cogliere, in tutta la sua complessità, ciò che significa amministrare un territorio”.

La scelta di far ruotare la figura del vicesindaco all’interno della Giunta nasce da una situazione di blocco che si era creata due anni fa in seno alla maggioranza, quando il Sindaco – dopo la gestione inadeguata di una burrascosa assemblea pubblica che si era tenuta a San Giorgio in Salici sui temi della farmacia e dei medici di base – decise di togliere il ruolo a Gianmichele Bianco, che si era guadagnato il grado essendo il più votato alle ultime amministrative.

Il cortocircuito che si era creato tra sindaco e vicesindaco aveva infatti fatto maturare in Mazzi la decisione di rendere quella di suo vice una funzione turnabile tra i suoi assessori. Quindi prima Merzi e ora la Catalano. Nel proseguo del mandato, nel 2022 e nei primi sei mesi del 2023 (a giugno si tornerà al voto), verranno pertanto indicati come vicesindaco anche Dalla Valentina e Cimichella.

L’assessore Catalano manterrà gli incarichi e le deleghe attuali, aggiungendo l’importante compito di controllo dell’attuazione dei programmi.

“Una delega che a metà mandato risulta fondamentale per la realizzazione di un programma politico efficace, permanente e a lungo termine — indica il Sindaco Gianluigi Mazzi —. I programmi sono, infatti, uno strumento efficace di pianificazione del lavoro interno, di trasparenza nei confronti dei cittadini ma soprattutto di determinazione attuativa delle risposte e delle soluzioni per completare i progetti non ancora attuati, valorizzare le tante opere che già hanno visto la luce e stabilire le priorità degli interventi, sia nel presente ma soprattutto nel futuro politico e amministrativo del Comune di Sona”.

Prosegue nel suo ruolo di assessore il vicesindaco uscente Roberto Merzi, nei confronti del quale il sindaco Mazzi si esprime con parole di stima e riconoscenza per aver ricoperto molto bene l’incarico in un anno sicuramente non facile com’è stato il 2020.