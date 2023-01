El Bacan de Lugagnan ed il cambiamento climatico

Ma robe da matti! Se il buon Vladimir pensava di tenerci per le parti nobili evitando le sanzioni internazionali con il ricatto di farci morire dal freddo senza le forniture di gas russo, beh, deve avere un servizio di intelligence quantomeno inadeguato. Probabilmente non ha fatto i conti col cambiamento climatico.

Deve essere rimasto coi ricordi agli anni in cui i suoi predecessori vincevano le guerre grazie all’appoggio determinante del general Inverno; ne sanno qualcosa i nostri poveri alpini sterminati dal freddo nella sacca del Don. Pensare però di riproporre in casa nostra quella strategia, al giorno d’oggi, mi sembra esercizio di un’utopia imbarazzante.

Negli ultimi decenni, infatti, la linea dell’equatore ha perso la linea, alimentandosi con una dieta sbagliata si è ingrassata, estesa, espansa, il suo girovita si è arricchito di cuscinetti dell’amore che a nord lambiscono anche la nostra Italia. L’anima buona e gentile della mia maestra Elisabetta che alle elementari ci insegnava che l’Italia ha un clima temperato di tipo mediterraneo, caldo d’estate e freddo d’inverno, capirebbe al volo che oggi si è tramutato in clima equatoriale, con temperature medie sempre più elevate e la scomparsa progressiva delle temperature rigide.

Per comprendere tutto ciò basta farsi un giretto per la campagna in questi primi giorni del nuovo anno. I prati splendono di un verde acceso, rigonfi ancora di succulenti pisacani, le mimose abbozzano già una timida fioritura, le gemme delle drupacee sono turgide come agli inizi primaverili, le api gironzolano in giro stupite di alimentarsi ancora di polline senza mai essersi concesse qualche giorno di ferie.

Negli allevamenti la presenza massiccia di mosche fa decadere quel proverbio secolare che recitava, talvolta anche musicato sull’aria di Adeste fideles: “ah mooooreee le mo-ooo-scheeee, more anca i moscoooooniii, ma i rooooompic… no i moooo-re mai!”.

Quanto tempo, troppo tempo, mi separa dal periodo della mia fanciullezza, quando gli inverni erano inverni sul serio. Le nebbie avvolgenti e soffici che perduravano dal mattino fino al primo pomeriggio per poi riproporsi in serata, di notte ghiacciavano e all’alba la calinverna restituiva un paesaggio lunare ammantando di bianco la natura. Senza la pretesa di far concorrenza al collega del Baco Massimo Bolzonella, vorrei citare una canzone di Mia Martini, La nevicata del 56, in cui si descrive come freddo e neve sorpresero felicemente anche gli abitanti della Capitale nella metà del secolo scorso.

Ricordo che da bambino ero una promessa del calcio, un enfant prodige, ma avevo un “tallone da killer” che mi limitava in maniera assoluta nella stagione invernale: non avendo massa muscolare importante né tantomeno riserve di grasso adeguate pativo il freddo tremendamente, soprattutto nelle strutture anatomiche poste alle estremità distali degli arti inferiori, comunemente conosciute anche con il nome di piedi. Facevo di tutto per tenerli caldi ma non c’era verso!

Mia mamma mi comperava le scarpe bullonate di tre misure più grandi per foderarle all’interno di cotone in modo da mantenere la temperatura, ma manteneva quella fredda. Provai allora a ricoprire il piede dei calzettoni con borsette di nylon ma si ghiacciava il sudore e perdevo la sensibilità delle dita.

Una volta la mia povera nonna, impietosita dalla mia condizione, mi propose una terapia a detta sua miracolosa! Mi diede da provare una pomata riscaldante che usava lei per i dolori artritici (pomata Termogene?). La sperimentai un sabato pomeriggio nevoso sul campo del Borgonuovo al Villaggio Dell’Oca, spalmandola abbondantemente sui piedi prima di entrare in campo.

Aveva una consistenza molto oleosa ed una colorazione arancio fuoco dell’Epifania. Già a metà del primo tempo tra una fuga sulla fascia ed un cross spedito in tribuna intuii che la terapia miracolosa non stava dando i frutti sperati o meglio, li dava all’eccesso! Captavo le prime avvisaglie di ustioni di terzo grado alle mani e ai piedi. Passai tutto l’intervallo fuori dal recinto di gioco a camminare scalzo nella neve per mitigare i bollori.

Quel connubio improvviso caldo/vulcano – freddo/artico mi provocò la comparsa di buganse che mi accompagnarono per circa due anni e segnarono definitivamente la fine della mia carriera di calciatore altrimenti destinata al professionismo più brillante.

Oggi vedo i calciatori che nei mesi invernali giocano ancora con le maniche corte e mi prende il grosso rimpianto di non essere nato anch’io con il clima equatoriale: sarei milionario e non costretto a sbarcare il lunario confezionando articoli come questo.

L’ultimo grande freddo che ricordo ebbe il suo canto del cigno nell’inverno dell’85. Allora nella mia corte non era ancora arrivato il gas metano, in casa mia ci si riscaldava con il camino e la stufa a legna. Avevamo anche uno scaldabagno, sempre a legna, che scaldava sia l’acqua sanitaria che i termosifoni. Il suo grande limite era quello di spegnersi nella notte per mancanza di rabbocco di legna e fino alla sua riaccensione venivano quindi a mancare riscaldamento ed acqua calda.

Una mattina di quel durissimo inverno mia mamma mi svegliò per andare a scuola e si accorse che in camera il termosifone era ricoperto da una spessa coltre di ghiaccio. Il freddo abbondantemente sottozero ne fece scoppiare tutti gli elementi. Arrivato a scuola, frequentavo l’istituto agrario a Buttapietra, la centralina posizionata nella serra del campo sperimentale segnava la temperatura minima di meno 21 gradi, raggiunta intorno alle sette del mattino. Ricordo che eravamo tra i primi a sperimentare le nuove piantagioni di actinidia ma purtroppo quell’anno morirono quasi tutte le piante perché il gran freddo ne squarciò il tronco.

Attualmente da noi eventi di freddo così violenti non se ne vedono da molti anni, può capitare qualche sporadica e breve perturbazione artica che però ad alcuni è sufficiente per affermare che il cambiamento climatico è tutta un’invenzione. Bisogna proprio avere una visione limitata delle cose.

Come se uno, la sera a cena, mangiasse tre fiorentine e si strafogasse di chianti o rosso di Montalcino e poi si lasciasse andare ad una affermazione tipo… dov’è, tutta questa fame nel mondo?

Ma robe da matti!