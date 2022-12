“Ehilapp!”, venerdì a Sommacampagna viene presenta un’app per la prevenzione della povertà

Per la prima volta Officina Culturale dell’Emporio di Sona-Sommacampagna – in collaborazione con Caritas Diocesana Verona e l’Università del Tempo libero di Sommacampagna – organizza un incontro aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere l’utilità di “Ehilapp!”.

L’incontro si tiene presso la sala consiliare del Comune di Sommacampagna venerdì 2 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 22.

“Ehilapp!” è un progetto per la prevenzione della povertà, attivo in tutta la provincia di Verona, nato dalla collaborazione tra Caritas Diocesana Veronese, CISL Verona e altri enti locali.

Si tratta di una preziosa app che raccoglie ed espone in maniera chiara e sintetica bonus, opportunità sociali e suggerimenti utili. Grazie ad un importante lavoro editoriale di aggregazione e di semplificazione, in costante perfezionamento, Ehilapp! mette a disposizione non solo le opportunità che offre lo Stato italiano, ma anche quelle del proprio Comune, della propria Provincia e della propria Regione.