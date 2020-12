Ecco il calendario delle messe della Vigilia e di Natale a Sona, Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio in Salici

Arriva il Natale, che quest’anno a causa dell’emergenza Covid deve purtroppo ma necessariamente essere vissuto con modalità di isolamento e di distanziamento.

Anche le parrocchie di Sona si sono organizzate per permettere ai fedeli di partecipare alle messe della Vigilia e del giorno di Natale in assoluta sicurezza e nel rispetto delle regole previste dal Governo.

Ecco paese per paese le regole per partecipare alle celebrazioni natalizie. Ricordiamo con l’occasione che il nuovo Decreto governativo permette di recarsi a messa, ma solo all’interno del proprio Comune e portando con se l’autocertificazione (scaricabile qui).

SONA CAPOLUOGO

Il calendario prevede quattro messe alla Vigilia: una alle ore 16.30 presso la Pieve dei Santi Quirico e Giulitta, una alle 18.00 presso la chiesa parrocchiale, una alle 20.30 presso la Pieve dei Santi Quirico e Giulitta e una alle 20.45 presso la chiesa parrocchiale (che termineranno ampiamente in tempo per rispettare il coprifuoco che scatta alle 22). Le messe del 25 dicembre si terranno alle 7.30 presso la chiesa parrocchiale, alle 8.30 presso la Pieve dei Santi Quirico e Giulitta, alle 8.45 presso la chiesa parrocchiale, alle 9.30 presso la Pieve dei Santi Quirico e Giulitta, alle 9.45 presso la chiesa parrocchiale, alle 10.30 presso la Pieve dei Santi Quirico e Giulitta e alle ore 11.00, alle ore 17.00 e alle ore 18.30 presso la chiesa parrocchiale. Tutte le messe saranno libere e non ci sarà bisogno di nessuna prenotazione. La richiesta è quella di presentarsi per tempo alle varie celebrazioni per semplificare gli ingressi.

LUGAGNANO

Il calendario prevede tre messe alla Vigilia: una alle ore 17.00, una alle ore 18.30 e una alle 20.30 (che terminerà ampiamente in tempo per rispettare il coprifuoco che scatta alle 22). Di queste, le ultime due saranno trasmesse anche in streaming sul canale YouTube della parrocchia. Le messe del 25 dicembre avranno il consueto orario festivo, con le celebrazioni delle 7.30, 8,45, 10 (questa trasmessa anche in streaming), 11.15 e 18.30. Tutte le messe saranno libere e non ci sarà bisogno di nessuna prenotazione, dal momento che la capienza della chiesa è stata ampliata a 280 posti. La richiesta è quella di presentarsi per tempo alle varie celebrazioni per semplificare gli ingressi.

PALAZZOLO

Il calendario prevede due messe alla Vigilia: una alle ore 17.00 e una alle ore 20.30 (che terminerà ampiamente in tempo per rispettare il coprifuoco che scatta alle 22). Le messe del 25 dicembre avranno il consueto orario festivo, con le celebrazioni delle 8.30, 9.30, 11.00 e 18.00. Tutte le messe saranno libere e non ci sarà bisogno di nessuna prenotazione. La richiesta è quella di presentarsi per tempo alle varie celebrazioni per semplificare gli ingressi. Nella foto la chiesa parrocchiale di Palazzolo in uno scatto realizzato con il drone del Baco.

SAN GIORGIO IN SALICI

Il calendario prevede due messe alla Vigilia: una alle ore 18.00 e una alle ore 20.00 (che terminerà ampiamente in tempo per rispettare il coprifuoco che scatta alle 22). Le messe del 25 dicembre avranno il consueto orario festivo, con le celebrazioni delle 8.00 e 10.30 a San Giorgio e alle 9.15 a San Rocco. Tutte le messe saranno libere e non ci sarà bisogno di nessuna prenotazione. La richiesta è quella di presentarsi per tempo alle varie celebrazioni per semplificare gli ingressi.