“Ecco come stiamo vivendo il conflitto al confine con l’Ucraina”. Voci dalla Polonia in occasione della consegna dei beni da Sona

Anche un viaggio con fini di solidarietà può diventare un momento di incontro tra persone e comunità. Mi riferisco a quello compiuto in Polonia da alcuni volontari, in rappresentanza del Comune e del tessuto di volontariato della comunità di Sona, a Wadowice nello scorso fine settimana.

In quella occasione sono stati conferiti beni di ogni genere raccolti a Sona, che da Wadowice poi prenderanno la via per Drohobyč, una città situata nella Regione di Leopoli, a circa 70 km da Leopoli stessa, per l’allestimento di un ospedale da campo che accoglierà, per la prima assistenza, persone in fuga dalla guerra.

Tutto è viaggio, tutto è incontro. Durante il tragitto con il furgone i viaggiatori hanno modo di conoscersi, confrontarsi, parlare delle proprie organizzazioni, trovare sintonia di idee e argomenti, creare stima e fiducia. Tutti fattori importanti per dare ancora più spessore alla rete di collaborazione tra le associazioni della Comunità di Sona.

All’arrivo a destinazione ecco l’incontro con una ulteriore rete di collaborazione messa in campo dalla municipalità di Wadowice con il supporto di alcuni cittadini e anche di una famiglia ucraina in questo momento ospitata nella comunità polacca.

Ad accogliere gli aiuti da Sona Klaudia e Maria, che lavorano nel Comune della città occupandosi di turismo e cooperazione con altre comunità europee sotto il cappello dei gemellaggi. Il gemellaggio con Sona ha radici lontane, addirittura al 1990.

Abbiamo approfittato dell’occasione per scambiare con loro alcune riflessioni sul momento storico che l’Europa sta vivendo, in particolare sulla guerra in Ucraina che è a meno di trecento chilometri da Wadowice.

“L’inizio della guerra è stato un vero e proprio shock – ci raccontano Klaudia e Maria –. Sinceramente i polacchi non si sarebbero mai aspettati un epilogo simile. Siamo passati però dall’incredulità all’immediata azione. È stata messa in campo una solidarietà senza precedenti per il popolo Ucraino. E la cosa più straordinaria – sottolinea Klaudia – è che questo moto è partito dal basso, dai cittadini e non dalle istituzioni”. Un moto quindi spontaneo che parte dal sentire personale di ogni persona.

“Noi sappiamo cosa significa tutto ciò – sottolinea Maria –. Il Novecento ha lasciato dei ricordi indelebili nella nostra storia, a partire dalla seconda guerra mondiale per arrivare alla dominazione russa fino alla caduta del muro di Berlino. Nonostante noi siamo piuttosto giovani e non abbiamo vissuto la prima condizione e solo in parte la seconda, abbiamo però la memoria tramandata dalla storia narrata in libri, documentari e studi storici e, soprattutto, abbiamo anche quella ricordata dai nostri genitori e dai nonni e bisnonni. Capiamo la volontà degli Ucraini di voler essere indipendenti, sotto ogni punto di vista, da tutto ciò che è russo”.

“I rapporti con l’Ucraina non sono sempre stati positivi – spiega Klaudia –. Durante le seconda guerra mondiale nel 1941 gli Ucraini si sono macchiati di atrocità verso il popolo polacco. Sono passati però diversi decenni da allora. Non c’è più la memoria diretta di chi quegli avvenimenti li ha vissuti sulla propria pelle. Da allora viviamo rapporti buoni con il popolo ucraino ed il tempo e l’evolversi della possibilità di conoscere, di giudicare con propri occhi, di sperimentare e confrontarsi in prima persona hanno portato, per fortuna, al dissolversi di acredine e rivendicazioni”.

Ma qual è il sentimento attuale del popolo polacco, dopo il disorientamento iniziale, verso questa guerra? Paura che il proprio paese possa essere tirato in ballo in questa follia Russa? “Iniziata la guerra sinceramente sì – ci dice Klaudia –. Le informazioni, le immagini, le testimonianze che provenivano dall’Ucraina ci facevano pensare ad una possibile escalation sulla Polonia. Ma ora che la macchina da guerra di Putin sembra stia rallentando a causa delle difficoltà incontrate, questo sentimento è meno pregnante. Essere paese membro della NATO ci dà sicurezza, è innegabile. Ma nella mente di un autocrate tutto può accadere, quindi un po’ di preoccupazione c’è sempre”.

“Gli ucraini attualmente ospitati a Wadowice sono circa 600 – prosegue Maria -, su un totale di circa due milioni di sfollati presenti sul territorio polacco. Quindi a Wadowice risentiamo in maniera molto ridotta dell’enorme flusso di persone in un così brevissimo tempo. Con l’attuale spostamento del fronte di guerra verso est, nella speranza che possa essere definitivo, alcuni ucraini sono ritornati in patria”.

“La realtà di Wadowice non è quella che vive ad esempio Cracovia – precisa Lucas, marito di Maria –, nelle grandi città l’afflusso di profughi è decisamente più imponente. La stazione della città fa impressione per la mole di persone presenti. C’è un dispiego enorme di esercito e forze dell’ordine per coordinare il tutto”.

“Già prima della guerra – prosegue Maria – in Polonia erano presenti circa un milione di cittadini ucraini. Persone che lavorano e vivono nella nostra comunità. Un’integrazione graduale nel tempo quindi è già avvenuta. Quella che sta accadendo è un’integrazione forzata dagli eventi e accelerata all’ennesima potenza. Non certo di facile gestione”.

Parlando con Klaudia e Maria si rafforza la percezione e la convinzione che il solo modo che esiste per avere un’idea e una visione complessiva e il più completa delle situazioni e degli avvenimenti è il confrontarsi e il dialogare.

Ben vengano le iniziative, di qualsiasi genere e finalità esse siano, che portano le comunità a incontrarsi e confrontarsi. Dalla relazione di incontro escono le positività che portano a limare e ad annullare le distanze che creano conflitti. Abbiamo tutti bisogno della positività che porta le persone ad essere più aperte alla solidarietà, alla generosità, al mutuo sostegno.