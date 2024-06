E’ tornato il Giocalibro a Sona e Lugagnano. Perché leggere durante l’estate è più divertente

Da martedì 11 giugno è tornato il Giocalibro, l’iniziativa organizzata dalle Biblioteche di Sona e di Lugagnano che fa tuffare tutti i giovanissimi lettori in un mare di avventure, di viaggi con la fantasia e di sorrisi durante le vacanze estive appena iniziate.

Il gioco prevede di leggere uno o più libri per poi recensire e votare i preferiti. La recensione può essere scritta su un foglio e consegnata alle bibliotecarie di Lugagnano e Sona, oppure inviata tramite mail a biblioteca@comune.sona.vr.it. Alla fine dell’estate verranno premiati i partecipanti con un piccolo regalo.

Questa è solo una delle tante attività estive che da anni propongono le biblioteche del nostro territorio perché d’estate non vanno in vacanza, anzi! Oltre al Giocalibro e alla possibilità di prendere in prestito tanti titoli da portare sotto l’ombrellone o in una baita montana, da inizio giugno sono aperte al pubblico le aule studio, dove i ragazzi possono studiare in tranquillità per prepararsi alla maturità o agli esami universitari, ma anche per fare i compiti delle vacanze.