E’ tempo di rinnovi per il direttivo del Circolo Giustianiano Noi di Palazzolo

E’ in programma per domenica 4 giugno l’elezione del nuovo direttivo del Circolo Giustiniano Noi di Palazzolo, una delle più importanti realtà di associazionismo della frazione.

Nato più di 40 anni fa quando parroco era don Memi (al secolo, Guglielmo Corbioli) col nome di Circolo Giustiniano Anspi è stato un punto di riferimento per tutti i giovani con la sua sala giochi nella sede nel vecchio asilo di via Girelli.

In questi anni ha proseguito con le sue attività e, nonostante le difficoltà dovute al periodo pandemico, ha in programma parecchie iniziative per il futuro. Ecco quindi che, allo scopo di allargare i punti di vista e per portare idee nuove sono invitati tutti i soci a proporsi come membri del direttivo che si compone di un numero da 9 a 15 persone.

Non sono necessarie qualità specifiche, basta avere 18 anni e la voglia di mettersi in gioco con una certa propensione al lavorare in gruppo e a condividere momenti di socialità accompagnati dai membri del direttivo uscente che metteranno a completa disposizione la propria esperienza.

Per proporre la propria candidatura è necessario inviare una mail entro il 31 maggio all’indirizzo circolonoi.giustiniano@gmail.com.