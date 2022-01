E se dopo Sanremo arrivasse il Festival di San Salvatore a Sona? Cronaca scherzosa di un sogno musicale

Amici cari, sta per iniziare il Festival di Sanremo, che per un appassionato come me significa essere in una piacevole bolla di ebbra felicità nell’attesa, oppure pervaso di sana agitazione come una sposa prima di approdare all’altare.

Seguire il festival per me significa soprattutto lavorare, e tanto, attorno alla musica e a tutti i suoi aspetti. Per cui questa è anche la stagione dell’anno in cui la mia mente è attraversata da un numero infinto di pensieri, pari o superiore al traffico di automobili della Salerno-Reggio Calabria nella settimana di Ferragosto.

Tutto ciò premesso, vi racconto un sogno che ho fatto: straordinariamente vivo, apparentemente reale, pieno di innumerevoli suggestioni.

Sono le sei di sera, il fuso orario invernale già ha visto la luce lasciare completamente spazio alle tenebre, mi suona il cellulare e rispondo con il viva voce del mio cellulare mentre sto andando in auto verso casa. Datosi che nella mia rubrica di numeri memorizzati ci sono più di mille anime, l’apparato all’interno della mia macchina non riesce a codificare i chiamanti perché la sua memoria massima non prevede un numero così elevato di contatti. Questo comporta che, quando suona il telefono mentre sono alla guida, sul display vedo apparire il numero, ma non il nome del chiamante.

“Ciao Massimo, sono Mario Salvetti”, tuona la voce felicemente agitata identificante il chiamante. “Senti – prosegue il direttore del Baco – ti ho chiamato per darti un nuovo eccezionale incarico”, esclama Mario con tono chiaro e solenne. “Ciao Mario, un altro incarico?”, rispondo tra il sorpreso e il curioso. “Roba grossa Massimo, grossissima! Ti ho chiamato perché voglio darti l’incarico di fare il direttore artistico del Festival di San Salvatore, patrono di Sona!”.

“San che?”, rispondo io con la voce incrinata come quella di E.T. quando guardava il cielo stellato per comunicare con il suo pianeta lontano. “San Salvatore, il nuovo festival della canzone che si terrà a Sona. Ti do il compito di affidare venti canzoni famose ad altrettanti big del nostro territorio, in modo che si possa comporre il cast che si esibirà in data da decidere insieme al teatro di Sona!”.

“Ma scusa Mario, non è meglio farlo d’estate a Villa Trevisani?”, osservo io, già intrappolato dall’ennesima idea visionaria del mio direttore. “Bene, ci sei cascato. Prendo questa tua domanda per un automatico si, la location la decidiamo poi, ora seleziona big e canzoni, tanto al resto ci pensiamo dopo”.

E così mi ritrovo incaricato dal massimo esponente del Baco a organizzare un festival. Solo con una telefonata, roba da non crederci. La prima cosa a cui penso è, che essendo io grande scrivano di musica ma neanche arrivo ad essere scarso batterista come lo stesso Mario, devo scegliere un direttore musicale, uno che diriga l’orchestra. Facile, abbiamo il nostro Maestro Spedicato, chi meglio di lui! Allora, definiamo il cast. Direttore di rete Mario Salvetti, direttore d’orchestra Erik Spedicato, presentatore e direttore artistico Massimo Bolzonella. Bene, bravo bis. E i cantanti?

Mumble mumble (come dice Paperon de Paperoni), come facciamo con i cantanti? Dai Massimo ci vuole un’idea, penso camminando nervosamente, andando avanti e indietro come un padre che aspetta fuori dalla sala parto (sono un non fumatore, perciò cammino e basta…). E ad un tratto, tipo guidare come un pazzo a fari spenti nella notte (si ringrazia Mogol per l’inconsapevole concessione poetica) arriva l’idea: ambiziosamente folle ma concreta, illuminante e tendenzialmente rivoluzionaria. Un’idea che avrebbe risolto l’arruolamento del cast. Facciamo cantare i nostri politici, tutti quelli che rappresentano i 17 mila e rotti abitanti del Comune. Sarà veramente un festival comunal-popolare!

Ed ecco pertanto, vi comunichiamo quali sono i venti big partecipanti al Festival di San Salvatore e con quali canzoni:

Gianluigi Mazzi, sindaco in carica con mandato in scadenza, con L’importante è finire di Mina. Gianfranco Dalla Valentina, attuale vicesindaco, con competenze alla tutela del patrimonio. Cosa gli diamo? Beh, dai, facile: Soldi di Mahmood. Terzo big in gara Giovanni Bianco, detto Gianmichele, assessore con competenze alla cultura. A Lui il pezzo Compagno di scuola di Antonello Venditti. Roberto Merzi, assessore all’ecologia e gestione giardini pubblici. In gara con Erba di casa mia di Massimo Ranieri. La prima donna in gara tra i big è Monia Cimichella, assessore alle pari opportunità con La differenza tra me e te di Tiziano Ferro. Sesto big in gara, l’assessore per le politiche del lavoro e il commercio Elena Catalano. Per lei la canzone Chi non lavora non fa l’amore di Adriano Celentano. Corrado Busatta, consigliere con deleghe allo sport, canterà Il mio corpo che cambia di Piero Pelù. Katia Rigo, consigliere con delega al patrimonio artistico, con la canzone Bella da Morire degli Homo Sapiens. Un’altra quota rosa per il nono big in gara. Sul parco di San Salvatore salirà Orietta Vicentini, consigliere delegato alla Protezione Civile, con Ho difeso il mio amore dei Nomadi. Tatiana Bonetti, consigliere con delega alle politiche sociali, canterà Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi. Continuano le presenze femminili al Festival di San Salvatore. Lei è Arianna Gambini, consigliere con deleghe politiche alla famiglia che ci canterà Io mammeta e tu di Renato Carosone. Dodicesimo big in gara, consigliere delegato ai rifiuti e all’ecologia, Paolo Bellotti con Ferro e cartone di Francesco Renga. Noto barista ma anche consigliere delegato al commercio, in gara al Festival di San Salvatore c’è Giuseppe Crea, detto Beppe, con Eravamo quattro amici al bar (titolo originale 4 amici) di Gino Paoli. Lei è consigliere delegato al verde pubblico, nonché alla tutela degli animali. Lara Castioni in gara con Sei forte papà di Gianni Morandi. Consigliere delegato al turismo e marketing, big numero 15 in gara, con Sì, viaggiare di Lucio Battisti, Antonella Dal Forno. E’ il presidente del consiglio comunale di Sona, ma è soprattutto delegato alle politiche giovanili: stiamo parlando di Mattia Leoni con Noi, ragazzi di oggi di Luis Miguel. Ha sostituito il dimissionario Flavio Bonometti, entrando nel consiglio del Comune di Sona da militante leghista. Con Ricominciamo di Adriano Pappalardo, sul palco di San Salvatore Vanna Ghini. I diciottesimi big in gara sono tre ma cantano come un coro: Gaspare Di Stefano, Edgardo Pesce e Antonella Tortella consiglieri di minoranza della Lega-Salvini per Sona con Centro di gravità permanente di Battiato. Il consigliere di minoranza Nicolò Ferrari di Verona Domani per Sona sul palco con L’anno che verrà di Lucio Dalla. Il vicepresidente del consiglio comunale, unico consigliere di una lista politica che porta il suo nome: Maurizio Moletta con Chiamami per nome di Francesca Michielin.

E infine, essendo uscito da poco dal consiglio comunale, ed essendo stato già sindaco del nostro comune, fuori concorso ma comunque big sul palco al Festival di San Salvatore con la canzone Non gioco più di Mina: Flavio Bonometti.

Super ospiti italiani confermati: il nostro fotografo Mario Pachera, con Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, gli storici del Baco Mario Nicoli, Renato Salvetti, Valentino Venturini, Massimo Gasparato e Massimo Giacomelli con La storia siamo noi di Francesco De Gregori, il referente dei commercianti di Lugagnano Luca Apostoli con Comprami di Viola Valentino, il capogruppo degli Alpini di San Giorgio in Salici Stefano Speri con Vecchio scarpone di Gino Latilla ed il presidente della Banda di Sona Doriano Benedetti con La mia banda suona il rock.

Parte un applauso scrosciante, così fragoroso che mi sveglio tutto agitato di soprassalto. Realizzo che stavo solo sognando e penso: Peccato. Il Festival di San Salvatore riscuoterebbe di certo un gran successo. Chissà che prima o poi…