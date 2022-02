E’ scomparsa Dora Begalli, la sarta di Sona che ideò il costume dello Tzigano di Lugagnano

E’ deceduta ieri la sarta e costumista Dora Begalli (nella foto). Abitava a Sona in località Libia, ma gestiva uno storico atelier a Verona. Nel 2013 rilasciò un’intervista al Baco, che riproduciamo integralmente, come omaggio alla sua memoria.

“Dora costumi” è una sartoria, tutta particolare, che si trova a Verona nei pressi di piazza Cittadella. Da moltissimi anni, infatti, confeziona, vende e noleggia costumi, di tutte le fogge e di ogni epoca immaginabile. Un’attività quasi unica, se si pensa che in tutto il Veneto si può trovare qualcosa di simile solo a Venezia.

A gestire questo conosciutissimo e ormai storico atelier è una sarta di Sona, Dora Begalli. Il giorno in cui mi ha gentilmente accolto, mi ha mostrato il laboratorio e il magazzino, ampi spazi occupati da armadi e mensole ricolmi dei più svariati vestiti e accessori. Quando chiedo quanti sono, resto sbigottito dalla risposta: migliaia. Abiti confezionati dalle sue esperte mani, talora con l’aiuto di collaboratrici, in un lavoro incessante che dura anche oggi, nonostante l’età in cui molte altre lavoratrici sono in pensione da tempo.

Signora Dora, come ha iniziato questa attività?

Molti anni fa c’era a Verona, in corso Portoni Borsari, un sarto che lavorava per gli ufficiali dell’esercito e, a carnevale, confezionava costumi su richiesta. Quando morì, la vedova si trovò in difficoltà a gestire da sola l’attività, e allora chiamò me per darle una mano; sapeva, infatti, che avevo imparato a fare la sarta fin da bambina. Fu così che appresi come si fanno i costumi. Quando anche lei scomparve, pensai di portare avanti io la sartoria. Ma in grande. La mia idea fu quella di non creare costumi sporadicamente, su richiesta, ma di produrne in gran quantità così da lasciare al cliente la scelta di quello desiderato.

Che genere di costumi offre alla clientela?

Per me il grande periodo di lavoro è il carnevale. Moltissima gente viene a noleggiare abiti per le sfilate, e ne trova di tutti i generi. Ma ho vestiti anche per altre occasioni. Vi sono persone, ad esempio, che organizzano feste, ricevimenti, cene (si pensi ai capodanni, ai ritrovi tematici tipo revival degli anni ’60 o ’70), e vogliono abiti adatti alla circostanza. Noleggiamo capi da cerimonia, come abiti da sposa, frak, smoking, divise per camerieri… Essendo la mia un’attività che non si trova in altri posti, ho clienti che vengono anche da Vicenza, da Trento e da altre province.

Lavora da sola?

Nel periodo di carnevale devo chiamare qualcuna che mi aiuti. Negli altri mesi il lavoro è meno assillante. Abitualmente ho una collaboratrice. In passato, negli anni migliori, ero arrivata ad avere alle mie dipendenze sette sarte. Negli ultimi tempi le vendite e i noleggi sono un po’ calati. Colpa della crisi economica, ma c’è anche un altro motivo: la cultura della festa collettiva, in cui la gente aveva il piacere di indossare i costumi, oggi è meno sentita.

Lavora anche per il teatro?

Le compagnie teatrali amatoriali, un tempo, ricevevano per la loro attività varie sovvenzioni pubbliche, e con queste potevano permettersi di noleggiare da me i costumi. Oggi che questi aiuti si sono ridotti, gli attori sono costretti a fare da sé gli abiti di scena, o recitare commedie ambientate ai nostri giorni così da non dover avere bisogno di vestiti particolari.

Lei abita a Sona da quarant’anni. Ha mai avuto clienti fra i suoi conterranei?

Certo! Nel primo carnevale di Lugagnano fui io a creare i costumi originali per la maschera dello Tzigano. Ricordo che venne a chiedermeli Luigi Castioni, il compianto “Gigi Gomme”. Anche la compagnia teatrale di Sona “La Zattera” venne da me, tempo fa, per noleggiare degli abiti di scena.

Quando mi accomiato, noto su un tavolone del laboratorio dei pezzi di stoffa tagliati, pronti per essere cuciti e diventare un nuovo vestito. E mi sono chiesto quale particolare abito la fantasia della nostra sarta saprà ricavare. Quale persona proverà il piacere di indossarlo, suscitando la curiosità e l’ammirazione dei presenti. E gli calzerà a pennello, perché Dora non si limita a vendere o noleggiare costumi, ma anche li adatta, con abilità e pazienza, alla taglia del cliente, affinché questi si senta a proprio agio in ogni circostanza.

Alla famiglia vadano le condoglianze del Baco.