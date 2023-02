E’ Giancarlo “El Bustri” Parolini il quarantesimo Tzigano del Carnevale di Lugagnano

Stamattina a Lugagnano si sono tenute le elezioni per la scelta del quarantesimo Tzigano, la maschera storica della frazione. Fin dalle otto e trenta gli agguerriti comitati a supporto dei candidati si sono fatti sentire, con slogan e scherzi nella migliore tradizione del Carnevale. Segno di una comunità ancora viva che sa ritrovarsi in questi coinvolgenti appuntamenti in piazza.

A sfidarsi a colpi di simpatici inni e di cartelli goliardici sono stati quest’anno candidati di assoluta eccellenza, tutti infatti hanno già impugnato lo scettro di Tzigano negli anni passati: Per la lista n. 1 Giancarlo “Charly” Giacomelli con Lucia Fila, per la lista n. 2 Candido “Spagna” Spagnolo con Paola Bonomi, per la lista n. 3 Marco “El Mode” Modena con Mara Spagnolo, per la lista n. 4 Giancarlo “El Bustri” Parolini con Sonia Cordioli e per la lista n. 5 Diego “El Tacolon” Zanolli con Barbara Bertagnoli.

Molto buona l’affluenza di votanti, che ha portato alle urne più di settecento persone, che dalle 8.30 alle 12.30 si sono accodate presso il seggio in piazza Battaglione Alpini. Un sistema di voto molto efficace, con alcuni volontari che accoglievano i votanti in un primo tavolo registrando nome, cognome e lungo di residenza, quindi due cabine elettorali e poi l’urna dove depositare il proprio voto.

A gestire il tutto, con la consueta organizzazione perfetta, il Comitato Carnevale Benefico “Lo Tzigano”, guidato dal presidente Tiziano Zocca, che ha anche allestito un ricco punto di ristoro in piazza per i votanti, oltre a curare la colonna sonora dell’evento con il sempre mitico Aldo Zandonà.

Ottimi e di alto livello i piatti offerti ai tanti che si sono recati a votare, con il supporto di Casa Molon: quest’anno si potevano gustare, tra le altre cose, spaghetti con acciughe e peperoncini, alette di pollo con patate, panini e addirittura una spettacolare paella.

Appena chiuse le urne si è potuto procedere immediatamente allo spoglio e il voto ha decretato vincitore Giancarlo Parolini detto “El Bustri” con Sonia Cordioli (nella foto sotto il titolo). Saranno quindi loro, supportati da tutto il Comitato Carnevale, a rappresentare come quarantesimo Tzigano il carnevale di Lugagnano in ogni manifestazione ed in tutta la provincia.

Il calendario carnevalesco della frazione prosegue ora venerdì 10 febbraio con la cerimonia di investitura del 40esimo Tzigano dalle ore 20 presso il palatenda di largo Weiler.

Mercoledì 8 marzo è il turno della Festa della Donna, che si tiene dalle ore 20 sempre presso il palatenda di largo Weiler.

Venerdì 17 marzo prende finalmente il via a Lugagnano il lungo e ricco fine settimana tutto dedicato al carnevale con la cena di gala con la partecipazione di autorità civili, religiose e carnevalesche nel palatenda di largo Weiler. Sabato 18 marzo festa in maschera con cena a buffet e domenica 19 marzo grande sfilata per le vie della frazione a partire dalle ore 14.