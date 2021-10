E’ della squadra Bar H di San Giorgio in Salici il campione Italiano di freccette

Il territorio sonese è da molti anni punto di riferimento per gli appassionati di Dart, il gioco delle freccette. Nel passato esperienze importanti c’erano state a Lugagnano, ora punta di diamante è sicuramente la squadra Bar H di San Giorgio in Salici.

Il Dart è una disciplina sportiva molto diffusa nel mondo e consiste nel lanciare verso un bersaglio dei dardi, stabilizzati nel volo da alette, in modo che la loro punta vada a colpire una delle porzioni in cui il bersaglio è suddiviso. Può essere praticato con freccette con punta in acciaio (steel darts) e bersagli in legno e sisal africano, o con freccette dalla punta in gomma o silicone (soft darts) su bersagli elettronici.

E veste proprio i colori della squadra di San Giorgio in Salici il nuovo campione italiano di Dart. Si tratta di Federico Lonardi, detto “Lona” che si è aggiudicato il titolo italiano nella specialità “Singolo maschile A soft 13” ai campionati nazionali tenutisi a Caorle dal 17 al 19 settembre scorso. Nella foto sopra Lonardi con coppa e targa di campione italiano a Caorle.

“C’è grande orgoglio nell’avere un campione nazionale che rappresenta il nostro territorio – afferma l’assessore allo sport Gianfranco Dalla Valentina -. Ma vi è anche grande soddisfazione nel vedere che pure quegli sport magari a volte definiti ingiustamente ‘minori’ stanno crescendo anche a Sona, dando la possibilità a chiunque, a qualsiasi età e con ogni abilità, di praticare le passioni sportive all’interno dei nostri impianti”.

Ora Federico Lonardi avrà l’onore di rappresentare l’Italia ai prossimi campionati europei di giugno 2022 in Spagna.

Nel video qui sotto, il servizio che il TG RAI Regionale ha dedicato ai campionati di Caorle, con anche la voce del neo campione italiano Lonardi.