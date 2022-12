E’ deceduto il Papa Emerito Benedetto XVI. Nel 2006 fu in visita a Verona

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. I funerali saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da Papa Francesco.

Anche Verona piange la scomparsa del Papa Emerito. Il 20 ottobre del 2006 Benedetto XVI venne proprio in visita a Verona, ed incontrò i veronesi soprattutto al Bentegodi. Furono infatti in 40 mila ad accoglierlo allo stadio.

Di quell’incontro rimane una foto di grande impatto, che pubblichiamo, che lega la visita del Papa al nostro territorio: nel tondo si può infatti vedere come fossero presenti, tra i tanti del nostro territorio, anche i volontari del gruppo del Malato di Lugagnano, guidati dal presidente di allora, e di oggi, Mario Nichele.

Gruppo del Malato che proprio quest’anno ha festeggiato i cinquant’anni di servizio.