E’ andato in pensione il vigile Giuseppe Zinetti: 38 anni al servizio del Comune di Sona

Il 29 marzo scorso, due giorni prima dal termine, il Consiglio Comunale di Sona ha congedato Giuseppe Zinetti, che ha raggiunto la pensione dopo 38 anni di servizio nel nostro Comune.

E’ stata una breve ma sincera cerimonia, che ha reso omaggio al vigile di Sona per il lavoro svolto in questi anni, attraverso una targa di riconoscimento (consegnata dal sindaco, nella foto di Mario Pachera).

“Quando ho cominciato a lavorare – racconta Giuseppe – abitavo a Verona. All’epoca però erano tempi duri, e per rendermi del tutto indipendente ho provato il concorso come vigile urbano. Sono contento di averlo vinto: per più di trent’anni ho lavorato in questo territorio vivendo a Verona, finché nel 2003 mi sono trasferito prima a Palazzolo e poi qualche anno dopo a Sona”

L’ex vigile continua: “Nei primi anni di servizio, quando era tempo di elezioni, si consegnavano i certificati elettorali. Questo mi ha permesso di conoscere molte persone e diverse realtà del paese. Ho passato tre comandanti, parecchi sindaci e molte amministrazioni, con le quali ho collaborato insieme ai colleghi, soprattutto nel far fronte al problema della prostituzione”.

Il Covid ha portato invece, nell’ultimo periodo, nuove incombenze. I controlli per le restrizioni causate dalla pandemia sono stati numerosi anche a Sona, ma Giuseppe afferma: “Abbiamo effettuato tanti controlli: bar, esercizi pubblici, assembramenti, coprifuoco… I verbali però sono stati pochi, segno di rispetto delle regole da parte dei cittadini. Il lavoro in questi 38 anni è stato faticoso ma con tante soddisfazioni. Porterò con me il rispetto per la divisa e l’asservimento per la comunità di Sona”.