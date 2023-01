E’ “andato avanti” Giuseppe Pippa, Alpino classe 1922 e reduce di Russia. L’onore della memoria

È andato avanti Giuseppe Pippa, uno degli ultimi testimoni viventi delle terribili vicende belliche della ritirata di Russia della Seconda Guerra Mondiale. Era stato un alpino del corpo di spedizione Italiano tra il gennaio del 1942, data di chiamata alle armi, e il febbraio del 1943 data in cui ritornò in Italia. L’avevamo intervistato lo scorso anno poco dopo il compimento del 100esimo anno di età il 6 aprile scorso.

Ne racconto con profonda tristezza, pur essendo cosciente che quando si arriva alla veneranda età di Giuseppe ogni giorno in più, vissuto con la presenza la forza e la lucidità che l’hanno contraddistinto, è stato un dono dell’Universo per lui, per la sua famiglia e per le tante persone che gli volevano bene. Tra cui i suoi amati Alpini. Una tristezza data dal fatto che è come fosse venuto mancare il mio papà. Il sentimento è lo stesso.

Durante l’intervista che gli avevo fatto mi sono profondamente emozionato. Nel suo lucido racconto di qualche episodio, che l’aveva visto protagonista in Russia, ho avuto la straordinaria possibilità di immedesimarmi nei suoi racconti e, con l’immaginazione, sentirmi al suo fianco.

Mi sono sentito al suo fianco in quel frangente in cui riuscì a catturare un mulo imbizzarrito che vagava nelle steppe desolate e battute dal vento gelido e che diventò l’appiglio a cui aggrapparsi per non cadere e rimanere isolato dal resto della truppa. Un mulo su cui non riusciva nemmeno a salire talmente era stremato.

Mi sono sentito lui in quei frangenti in cui i suoi commilitoni feriti e disperati si aggrappavano ai lembi della sua giacca in cerca di aiuto. Mi sono sentito lui mentre scriveva sulla sua branda la data “03/02/1943″, giorno in cui lasciò la Russia per fare ritorno in Italia.

Tutti questi ricordi li condensò, grazie all’aiuto della moglie Lina e all’insaputa dei figli, in un libro dal titolo “La mantellina engiassà” che raccoglie le sue memorie e con esse quelle dei tanti giovani come lui del Battaglione Verona costretti a diventare uomini troppo in fretta e mandati allo sbaraglio in terra straniera a combattere una guerra né da loro cercata né da loro voluta.

Giuseppe Pippa durante l’intervista, con il capogruppo degli Alpini di Lugagnano Fausto Mazzi ed il nostro Alfredo Cottini.

Quando un Alpino va avanti lascia un vuoto nella comunità di cui ha fatto parte. Il vuoto che lascia Giuseppe è immenso. Ascoltare i racconti di chi ha combattuto guerre per il proprio paese, giuste e ingiuste che siano, è una emozione che vale la pena vivere.

Quando ripenso alle ore trascorse quel giorno con Giuseppe mi sale ancora un groppo in gola. Lo rivedo ancora curvo sul suo orto, zappa alla mano, a rivoltare le zolle e a sistemare le nuove piantagioni. Nella sua semplicità, nella sua modestia, nella sua grande forza morale, nelle sue parole a volte pronunciate con un filo di voce, in quei piccoli occhi lucidi e penetranti che ricercavano nella memoria frammenti di vita di quel periodo, c’era un’aura di immensa dignità. Sono grato alla sua famiglia dell’opportunità di averlo incontrato!

I gruppi Alpini di Lugagnano, Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici si stringono con emozione ed immenso affetto ai figli Maria Teresa, Rita e Raffaelle per la perdita del loro caro papà. I funerali si terranno Mercoledì 11 Gennaio alle ore 9.30 a Goito. Per sua espressa volontà la veglia si tiene presso l’abitazione, dove ci sono i ricordi di tutta una vita.

Quando un Alpino va avanti si è soliti ricordarlo con una preghiera. È uno scritto che risale al ritrovamento della famiglia del Colonello Gennaro Sora, un militare che spese la sua vita al servizio della patria sul fronte dell’Adamello nella Prima Guerra Mondiale, sulle Isole Svalbard con l’impresa di Umberto Nobile, in Africa Orientale in prigionia in Kenia. E’ una lettera inviata alla madre nel luglio del 1935, che venne poi ripresa e riadattata dopo la sua morte divenendo poi patrimonio di tutti gli Alpini in armi e in congedo.

La dedichiamo a Giuseppe, alla sua vita forte, operosa e laboriosa. La dedichiamo ad un ragazzo del 1922 che affrontò difficoltà inimmaginabili, portandone fino a nostri giorni la testimonianza.

Ciao grande Alpino, onore a te! Che la terra ti sia lieve.

Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,

su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza

ci ha posto a baluardo fedele delle nostre

contrade, noi, purificati dal dovere

pericolosamente compiuto,

eleviamo l’animo a Te, o Signore, che proteggi

le nostre mamme, le nostre spose,

i nostri figli e fratelli lontani, e

ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi.

Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,

salva noi, armati come siamo di fede e di amore.

Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della

tormenta, dall’impeto della valanga,

fa che il nostro piede posi sicuro

sulle creste vertiginose, su le diritte pareti,

oltre i crepacci insidiosi,

rendi forti le nostre armi contro chiunque

minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera,

la nostra millenaria civiltà cristiana.

E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,

Tu che hai conosciuto e raccolto

ogni sofferenza e ogni sacrificio

di tutti gli Alpini caduti,

tu che conosci e raccogli ogni anelito

e ogni speranza

di tutti gli Alpini vivi ed in armi,

Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni

e ai nostri Gruppi.

Così sia.