Dove andiamo questo weekend. Le proposte del Baco per il fine settimana del 25 e 26 maggio

Questo weekend sono tante le iniziative che promettono divertimento. Partendo dalla realtà sonese, tra gli eventi più interessanti si segnala sabato 25 maggio a Lugagnano l’inaugurazione dalle ore 11,30 del nuovo parco in Via 7 luglio 1797/Via Isarco, dove, insieme all’amministrazione comunale, il Comitato Genitori Lugagnano aspetta tanti bambini, ragazzi e famiglie per passare qualche ora in compagnia, giocando all’aria aperta e facendo un pic-nic.

A Palazzolo domenica 26 l’associazione “La Torre” organizza “Turisti nel nostro paese”, una passeggiata gratuita per le vie della frazione, con l’illustrazione della storia di palazzi, dimore, corti e, ovviamente, della torre scaligera. La partenza da Piazza Vittorio Veneto è prevista alle ore 15. Sempre a Palazzolo fino a sabato festa della birra con musica, tornei di freccette e chioschi aperti dalle 19, sabato dalle 15.

Sabato e domenica a Verona torna la bellissima iniziativa “Giardini aperti”, che offre l’opportunità di conoscere giardini e spazi urbani privati e pubblici all’interno dei quartieri di Veronetta e Valdonega. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito dedicato, con un piccolo contributo economico, o direttamente a Porta Vescovo dalle 9 alle 17 nei giorni della manifestazione.

In centro a Verona si segnala anche il mercatino del libro usato presso la Biblioteca Civica sia sabato che domenica dalle 10 alle 19. In fiera si terrà dal 24 al 26 Verona Mineral Show, che quest’anno giunge alla settantesima edizione.

Torna domenica 26 maggio a Villa Buri di San Michele Extra la Festa dei Popoli. La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere la fratellanza e l’integrazione tra culture e religioni diverse.

A Bussolengo si tiene nel fine settimana il Beer best eat – street food festival in piazzale Vittorio Veneto, dove, oltre alla birra artigianale si può trovare street food, musica e gonfiabili per i più piccoli. Anche a Villafranca, in Piazza Castello, dal 23 al 26 maggio sarà presente una festa molto simile, con buona musica, birra e buon cibo.

A Valeggio, nell’ambito del mercatino dell’antiquariato e modernariato, domenica è presente una mostra speciale di macchine da scrivere, allestita nel palazzo municipale dalle 9,30 alle 18,30.

A Povegliano dal 25 al 26 maggio presso Villa Balladoro viene organizzato Planet B, il Festival della sostenibilità veronese, con moltissimi laboratori, mercatini, area bimbi, presentazioni di libri e conferenze a tema ambientale.

Sul lago di Garda si segnala “Malcesine in fiore” sabato e domenica ai Giardini pubblici Padre M. Casella. A Garda sabato e domenica sul lungolago si tiene “Vivi Vintage“, grande mostra mercato del vintage, esposizione di auto e moto d’epoca, food truck gourmet e workshop di ballo.

Gli amanti dei libri possono contare sull’evento “Soave città del libro”. Nel centro storico per tutto il weekend presenteranno i loro scritti Toni Capuozzo, Umberto Galimberti, Francesco Carofiglio, Sara Rattaro e tanti altri scrittori. Tra le sagre si segnala quella tradizionale dei Bisi di Colognola ai Colli.

Infine, ad Erbezzo domenica c’è la Festa del Formaggio Monte Veronese dop. Lungo le vie del centro si potrà acquistare del buon formaggio, ma anche far partecipare i bambini a laboratori didattici e mangiare nel palazzetto, dove saranno presenti stand gastronomici con ottimi piatti tipici della Lessinia.