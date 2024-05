Dove andiamo questo weekend? Le proposte del Baco per il fine settimana del 18 e 19 maggio

Con la bella stagione si moltiplicano le possibilità di prendere parte a tante attività interessanti di svago sul nostro territorio e non solo. Per tutta l’estate settimanalmente il Baco accompagnerà l’organizzazione del vostro weekend con una serie di segnalazioni di proposte culturali, sportive, enogastronomiche organizzate sul nostro territorio, con qualche sconfinamento anche nelle province vicine.

Questo weekend Verona è interessata dalla visita pastorale di papa Francesco, che è sicuramente l’evento più significativo, ma ve ne sono molti altri che meritano di essere tenuti in considerazione.

Partendo dal nostro territorio, sabato 18 maggio si tiene la serata celebrativa dei novant’anni del Calcio Lugagnano, che rappresenta l’occasione per riunire giocatori, allenatori, famiglie, appassionati e amici storici della società. La festa è organizzata presso il Palapesca di Sommacampagna dalle ore 20.

Domenica 19 a Fosse di Sant’Anna d’Alfaedo torna “Se fosse pietra”, festival dell’artigianato e dei mestieri antichi, con stand gastronomici, dove gustare i famosi gnocchi della Lessinia, attività per grandi e piccini come il battesimo della sella, dimostrazioni della produzione di formaggi, visite guidate in cava.

San Giorgio Ingannapoltron, splendido borgo della Valpolicella, il 17,18 e 19 maggio accoglie Borgo DiVino in Tour, evento imperdibile per gli amanti del buon vino, che potranno usufruire di varie degustazioni e conoscere nuove etichette.

Anche quest’anno il Comune di Verona, attraverso il progetto NaturAzioni, festeggia domenica 19 maggio a partire dalle 10 la giornata mondiale della Biodiversità. Presso il Lazzaretto di Verona saranno organizzate passeggiate, incontri con esperti e laboratori in tema con la tutela della ricchezza biologica del Pianeta e del nostro territorio. Tra le varie proposte, si potrà usufruire di un volo vincolato in mongolfiera, unica proposta a pagamento tra le varie che vengono organizzate.

Per gli amanti del Giro d’Italia imperdibile sabato 18 la tappa di Desenzano, dove è fissato il traguardo della lunga cronotappa che partirà da Castiglione delle Stiviere.

Infine, si segnala a Castel San Pietro l’evento dantesco multimediale, che sarà possibile visitare fino al 16 giugno, “Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza”, in cui gli studenti delle scuole secondarie di Verona faranno da guida ai visitatori. L’ingresso è gratuito previa prenotazione sul sito www.danteprofetadisperanza.it.