Dove andiamo questo weekend. Le proposte del Baco per il fine settimana dal 7 al 9 giugno

Il weekend del 7, 8 e 9 giugno si prospetta pieno di interessanti eventi, soprattutto all’aria aperta, visto che l’estate sta decisamente arrivando.

Partendo dal territorio sonese, si segnala la Festa dell’Avis Lugagnano presso il Parco Conti, dove si inizia venerdì con la cena e la consegna delle benemerenze a donatrici e donatori. L’8 giugno alle 18.30 il Corpo Bandistico di Sona presenta lo spettacolo “Il Cuore Felice” e a seguire sarà aperta la cucina, con la possibilità di cenare accompagnati dalla musica dei Capelli Diversi & The Gang. Domenica 9 lezione di yoga gratuita alle 18, quindi apertura degli stand gastronomici e musica con Sofia&Riccardo, seguiti da Giovanni Signorato.

Venerdì 7 giugno alle 21 in biblioteca a Lugagnano ultimo appuntamento prima della pausa estiva con “Che scatole!”, serata con giochi da tavolo per tutte le età.

Venerdì 7 si segnala anche un interessante incontro con l’autore, dato che il prof. Marino Rama, presso l’agriturismo Nico Bresaola a corte Cavalchina a Custoza, presenterà alle ore 20 il libro “Proverbi veneti e filosofia. Consigli per vivere bene”.

A San Giorgio in Salici domenica torna uno dei momenti più attesi dell’anno, organizzato grazie al prezioso lavoro dell’associazione Vivi San Giorgio. Stiamo parlando della quinta edizione di SanGio in Palio, che si tiene domenica 9 giugno presso il campo sportivo e lungo le vie del paese.

A Bussolengo sabato 8 giugno in via Mazzini e Piazza 26 Aprile dalle 8 alle 18 torna il mercatino del collezionismo, dell’usato, modernariato e antiquariato “Bussolengo Antica”. Nel weekend si potranno poi mangiare prodotti tipici grazie all’evento “Viva la puglia street food” in piazza del Grano.

La Puglia è protagonista anche a Villafranca, dove “La Puglia che ti piglia” presso il Castello Scaligero offrirà per tre giorni piatti pugliesi on the road ed esibizioni di pizzica.

Dal 7 al 9 giugno si tiene anche la ScopriBaldo, una manifestazione che prevede una serie di eventi in varie località e rifugi del monte Baldo. Son previste presentazioni di libri, escursioni guidate a Ferrara di Monte Baldo, rafting sull’Adige a partire da Brentino Belluno, visite all’orto botanico di Novezzina e molto altro.

Sconfinando nel mantovano, a Castellaro Lagusello da venerdì a domenica si tiene il Festival dell’Astronomia, che proporrà attività multi-sensoriali legate all’esplorazione dell’universo. Sarà presente una mostra lungo la strada principale, laboratori nei cortili, conferenze e osservazioni del cielo con telescopi amatoriali.