Dove andiamo questo weekend. Le proposte del Baco per il fine settimana dal 28 al 30 giugno

Nell’ultimo weekend di giugno Il Baco vi aiuta nell’organizzazione del vostro weekend con una serie di segnalazioni di proposte culturali, sportive, enogastronomiche organizzate nel veronese.

“Lugagnano a tutta birra” è la manifestazione che si tiene il 28, 29 e 30 giugno nell’area parcheggio della tensostruttura del Circolo Tennis di Lugagnano. Oltre ovviamente a della buona birra, gli stand enogastronomici proporranno primi, secondi, dolci e contorni. Ogni serata sarà allietata da buona musica.

Il Giardino 2.0 Music Club organizza il 28 giugno “Pink size – Pink Floyd Tribute”, una serata in cui la musica e la solidarietà si incontrano a Villa Residori a Lugagnano. Si apre l’evento alle 19 col risotto e alle 21 si prosegue con il concerto. Il ricavato andrà alla Fondazione Cuore Blu – vivere gli autismi” e al loro progetto “Domus out” sulle Torricelle.

Sabato alle ore 9,30 si ricorda l’ottavo anniversario del restauro del Cippo Feniletto, con una cerimonia organizzata dal Comune di Sona e dall’Associazione Culturale Gruppo Storico D’Arma San Giorgio in Salici. Il ricordo del coraggio e del sacrificio di chi morì durante gli scontri avvenuto in questi luoghi nel 1866 si terrà in località Fenilon Rosolotti di San Giorgio in Salici presso l’Azienda Agricola Bortolazzi (Località Fenilon, 2).

A Bussolengo la sera del 28 giugno si terrà presso Villa Spinola “Mille papaveri rossi”, tributo dedicato a De Andrè. Sempre a Bussolengo proseguono le visite guidate alla scoperta dei tesori presenti sul territorio organizzate dall’associazione “BAC Bussolengo Arte Cultura”. Domenica 30 giugno alle ore 16.30 si andrà alla scoperta della località Cioi di Bussolengo, della figura di Antonio Erba, che ha vissuto proprio in questa località, e del progetto progetto “Pescami” di Giovanni Adami.

A Bardolino da venerdì a domenica presso il lungolago Cornicello Lenotti sarà presente “Ceramic Fest”, un evento tutto dedicato alla ceramica con mercato a tema e area food. Durante le tre giornate il lungolago si trasformerà in una straordinaria esposizione di opere d’arte provenienti da tutta Italia.

Domenica verrà recuperata l’ultima edizione del Mercatino dell’Antiquariato e Modernariato a Valeggio, annullato per condizioni meteorologiche avverse la scorsa settimana.

Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, sarà protagonista al Teatro Romano di Verona il 28 giugno 2024 alle ore 21.15.

Sabato alle 11 presso la Galleria d’Arte Moderna A. Forti (Palazzo della Ragione) in centro a Verona si terrà il minilab “Tra le mura di Cortile Mercato vecchio”, una divertente caccia agli indizi che porterà i più piccoli a scoprire la vera storia di Palazzo della Ragione. L’evento dura un’ora ed è indicato per la fascia 6-11 anni.

Da venerdì a domenica presso il Giardino del Terraglio (zona Santo Stefano-Valdonega) Gambe all’aria festival propone varie attività dedicate ai più piccoli (merenda, letture, caccia al tesoro organizzata dalla libreria Farfilò, spettacolo teatrale sullo spazio per i più piccoli), ma anche agli adulti (laboratori creativi, musica, proiezioni di cortometraggi, yoga).

Agli appassionati di motori si segnala l’edizione numero 42 del Rally Due Valli dal 27 al 29 giugno, valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la serie rallystica più prestigiosa d’Italia. Il percorso di gara è è di oltre 300 chilometri complessivi con molte prove speciali, disegnate tra le colline di Val Mezzane, Val d’Illasi, Val Tramigna e Val d’Alpone.

In Lessinia, dal 29 al 30 giugno ad Erbezzo si tiene il Festival Internazionale della Fisarmonica, con varie esibizioni e premiazioni, mentre a Fosse viene organizzata domenica la tradizionale Malgalonga alle pendici del Corno d’Aquilio.

Infine, per una gita fuori porta a carattere culturale, a Rovigo è visitabile fino a domenica la mostra presso Palazzo Roverella su Toulouse Lautrec. Inoltre, presso Palazzo Roncale, sempre a Rovigo e fino al 7 luglio, è presente una interessante mostra gratuita su Giacomo Matteotti, nel centenario della sua morte per mano fascista.