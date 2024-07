Dove andiamo questo weekend. Le proposte del Baco per il fine settimana dal 26 al 28 luglio

Il Baco accompagna l’organizzazione del vostro weekend estivo con una serie di segnalazioni di proposte culturali, sportive, enogastronomiche organizzate sul nostro territorio, con qualche sconfinamento anche nelle province vicine.

Si parte con Lugagnano, dove torna – fino a martedì – la Sagra di Sant’Anna e San Rocco, con stand enogastronomici, serate danzanti, musica per i giovani, giostre e pesca di beneficenza.

Sabato in Biblioteca a Sona viene proposta una serata di jazz dal vivo accompagnata da pregiati vini dalle 18 alle 20,30. Si esibiranno i Teal Blue. Sempre a Sona giovani ciceroni coordinati dal CTG “El Vissinel” organizzano sabato visite guidate alla scoperta della Chiesa di San Salvatore dalle 18 alle 19.30. L’ingresso è gratuito.

A Sommacampagna, presso Villa Venier, sabato alle ore 21,15 si tiene “E spararono al cantante”, concerto dedicato alle canzoni dei grandi cantautori italiani: Vecchioni, Fossati, Dalla, De Gregori, Guccini, Branduardi.

Sabato a Bussolengo è previsto l’evento “Profumo di pesca: cenando in De Gasperi”: una suggestiva cena sotto le stelle con una lunga tavolata in via De Gasperi, durante la quale i partecipanti potranno assaggiare le specialità di un menù tutto a base di pesca locale, dall’antipasto al dolce. I posti per la cena vanno prenotati fino ad esaurimento. L’evento si inserisce nella “Festa d’Estate” di Bussolengo, che prosegue fino a lunedì e che vede il suo momento principale con l’inaugurazione della Mostra delle Pesche domenica 28 alle 10.30.

A Valeggio sul Mincio domenica torna il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato nella piazza centrale e vie limitrofe, mentre presso la Baita Alpini Festa estiva sabato e domenica gli alpini propongono musica e stand enogastronomici.

Sul lago di Garda, venerdì dalle 18 alle 24 presenti venticinque cantine vitivinicole presso la Dogana Veneta di Lazise per Rewine 2024: degustazioni di vino e prodotti locali, possibilità di acquisto direttamente dai produttori e masterclass su prenotazione con sommelier. Notte Rosa a Torri del Benaco sabato 27 con musica e shopping per tutte le vie del paese anche di notte.

A Calmasino di Bardolino per tutto il weekend viene organizzata la sagra di Sant’Anna e festa anche dal 26 a Marciaga di Costermano sul Garda. Sabato 27 anche nel borgo di Biaza di Castelletto di Brenzone viene organizzata la Festa de Biasa con risotto alla pilota, polenta e salamelle, bevande varie buona musica. Musica e carne alla brace anche a Pacengo presso il parco San Daniele.

Il 27 luglio Regata delle Bisse Bandiera del Lago a Bardolino, tradizionale gara remiera con imbarcazioni storiche, risalenti all’epoca della Repubblica Veneta. A Malcesine, in occasione della festa patronale, fuochi di Sant’Anna venerdì 26 alle ore 22, 30 sul lungolago.

A San Zeno di Montagna, in contrada Cà Sartori, il 27 e 28 Jazz night: sabato Old Peppers jazz band e domenica In da house organ 4tet. Venerdì alle ore 20.45 jazz anche al Tempio di Minerva di Marano di Valpolicella con Silvania Dos Santos in concerto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato presso il Castello Scaligero di Villafranca serata in musica con “Canto libero – omaggio a Battisti”.

In Lessinia per tutto il weekend vari appuntamenti enogastronomici interessanti: torna la tradizionale Festa di Fiamene, c’è sagra a Rosaro con uno straordinario laser show, a Valdiporro la Festa degli Gnocchi di malga e a Sant’Anna d’Alfaedo è tempo di Fiera Agricola Patronale.Domenica 28 luglio per l’occasione apertura straordinaria del Forte Monte Tesoro dalle ore 15 alle 22: sono previste visite guidate alle 15.30, 17.30 e 19.30. Costo 10€ per gli adulti, 5€ per i ragazzi under 14.

A Cavalo di Fumane tre giorni di festa sulle colline della Valpolicella, con cibo e buona musica in occasione della sagra di San Luigi. A San Mauro di Saline per tutto il weekend artisti del legno lavorano in contemporanea, dando vita a splendide sculture nella piazza del paese. Inoltre domenica alle ore 10 ritrovo presso la casetta in piazza della chiesa per una visita guidata all’Eremo di San Leonardo.

A Isola della Scala sagra di San Giacomo e Sant’Anna a partire da venerdì e per tutto il weekend. A Scardevara di Ronco all’Adige sagra con specialità risotto con le rane sabato e domenica.

A Villa Buri l’ANPI Sezione Verona e CGIL Verona organizzano la seconda Pastasciutta Antifascista domenica 28 dalle 17.30 alle 23. Si tratta di un momento di festa, ma anche di cultura e memoria, in particolare quest’anno nel segno di Giacomo Matteotti, di cui ricorre il centenario dell’omicidio per mano squadrista.