Dove andiamo questo weekend. Le proposte del Baco per il fine settimana dal 21 al 23 giugno

Nel caldo weekend del solstizio d’estate, il Baco vi aiuta nell’organizzazione del vostro weekend con una serie di segnalazioni di proposte culturali, sportive, enogastronomiche organizzate nel veronese e non solo.

Si parte venerdì 21 giugno con l’ultimo appuntamento prima delle vacanze estive del gruppo ludico Che scatole!, organizzato presso il NOI di Lugagnano in via don Fracasso dalle 21, con tanti giochi in scatola per tutte le età.

Torna sabato 22 giugno a Palazzolo la ormai tradizionale “Passeggiata al chiaro di luna” che porterà alla scoperta dei luoghi e degli scorci più caratteristici del paese e delle colline, proposta dall’associazione La Torre di Palazzolo con Il Baco da Seta nel ruolo di media partner.

Si segnala domenica 23 la 12esima Marcia di “San Vincenzo” con ritrovo dalle 7,30 in poi a Sona in Località Guastalla Nuova, organizzata dal Gruppo Podistico Palazzolo con percorsi di 6, 11 o 16 km.

Domenica 23 dalle ore 16 presso il teatro parrocchiale di San Giorgio in Salici si tiene un evento nel ricordo di Giuseppe Lugo, il più grande tenore sonese a 125 anni dalla nascita.

Domenica a Valeggio sul Mincio si tiene il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato, impreziosito da una mostra esclusiva dedicata alle iconiche macchine per scrivere. L’esposizione sarà presente presso l’atrio del Palazzo Municipale di Valeggio sul Mincio dalle 9,30 alle 18,30.

A Giazza domenica dalle 16,30 in poi viene organizzata dalla Pro Loco la ventiseiesima edizione della Festa del Fuoco – Vaur Ljetzan. La notte di San Giovanni infatti è la notte più breve dell’anno e un giorno considerato sacro nelle tradizioni pagane precristiane, con riti che esaltano il potere del fuoco e della luce, delle acque e della terra feconda di erbe, di messi e di fiori. Nella caratteristica località cimbra di Giazza, attraverso rievocazioni, musiche e spettacoli di fuoco, si rinnovano i riti ancestrali dei Cimbri con l’accensione dei tredici bracieri, simbolo della loro unità. Si parte alle 16,30 con laboratori e spettacoli teatrali, per finire alle 22 con l’accensione dei fuochi. Per raggiungere agevolmente Giazza, sarà attivo il bus navetta gratuito dalla località di Selva di Progno.

A Garda dal 21 al 23 torna la Festa delle Fate: mercato fantasy, laboratori, gara cosplay, esibizioni di tanti artisti e saltimbanchi animeranno il lungolago Regina Adelaide.

Domenica presso il Parco Le Sorgenti del Castello a Castel d’Azzano appuntamento con “Di Mano in Mano”, il Mercatino dell’artigianato, dell’antiquariato e dell’usato, in cui tutti possono partecipare come espositori.

A Gardaland sabato 22 giugno è previsto il Summer Festival con apertura straordinaria fino all’una di notte. Presente la musica di RTL 102.5, dj set esclusivi e special guest Articolo 31.

Domenica a Ferrara di Monte Baldo viene organizzato l’evento “Salute alle Erbe”, una mostra-mercato dedicata alle erbe aromatiche, officinali e spontanee, ed ai prodotti derivati. Saranno presenti anche stand gastronomici e laboratori didattici.

A Povegliano Veronese da venerdì a domenica sarà proposta dalla Pro Loco la Festa della Musica, con tante band diverse ogni sera e stand gastronomici. Il 22 e 23 Giugno Agespha organizza la Festa d’estate a Bussolengo, con buon cibo, giochi, musica e spettacoli.

Ad Arbizzano nel weekend si tiene la sagra del Luogo Comune, organizzata da Azalea Cooperativa sociale e La Coopera 1945 di Arbizzano, che consiste in incontri, libri, reading, laboratori, concerti e dj set per approfondire questioni di genere e cambiamenti sociali. Gli eventi sono organizzati presso la Coopera 1945.

Al Teatro Romano di Verona tre serate dedicate al jazz: venerdì Paolo Fresu & Uri Caine, sabato Jan Garbarek con la sua band, accompagnato dal percussionista indianklo Trilok Gurtu, e domenica Ana Carla Maza.

Infine, se avete voglia di visitare una mostra interessante, si segnala quella di Palazzo Roverella a Rovigo dedicata ad Henri de Toulouse-Lautrec, artista francese tra i più rappresentativi della Parigi di fine Ottocento. La mostra è accessibile tutti i giorni fino al 30 giugno.