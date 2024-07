Dove andiamo questo weekend. Le proposte del Baco per il fine settimana dal 19 al 21 luglio

Con il terzo caldo fine settimana di luglio il Baco propone una selezione di eventi culturali, enogastronomici e sportivi interessanti per trascorrerlo al meglio.

A Sona, in concomitanza con la luna piena, AVIS sotto le stelle sabato se dalle 20 alle 23: passeggiata in notturna nel centro storico di Sona, tra poesie e curiosità sul territorio. Ritrovo presso il Parco di Villa Romani.

Venerdì 19 luglio alle 21 presso Villa Spinola a Bussolengo si tiene “La sera dei miracoli – Omaggio a Lucio Dalla”, un concerto-tributo all’indimenticato cantautore bolognese. Sempre a Bussolengo sabato 20 si tiene la Notte Bianca, con negozi aperti, musica e sfilate di moda dalle 19 alle 2.

A Castel d’Azzano presso il Parco Le sorgenti del Castello viene organizzato “Di mano in mano”, mercatino dell’artigianato, antiquariato e usato domenica dalle 10 alle 18.

Sui monti, presso le trincee di Malga Lessinia domenica Giornata in Grigioverde organizzata dagli Alpini e dal Comune di Erbezzo. Sarà possibile visitare le trincee e Malga Pidocchio, delle piccole mostre e un ospedale da campo ricostruito per l’occasione. Una vera rievocazione storica che merita di essere vista.

In alta Lessinia, a Fosse di Sant’Anna d’Alfaedo, si tiene la tradizionale Festa dell’Ospite con musica e gnocchi di malga ogni sera da venerdì a domenica, ma anche intrattenimento per bambini durante il giorno, mentre nella bassa Lessinia, domenica la Pro Loco di Fumane organizza “Monte Pastello by night” , escursione in notturna con la luna piena sul Monte Pastello. Partenza ore 19,30 da località Molane. Iscrizione obbligatoria.

Domenica dalle ore 20 in poi alla Sagra di San Polinar a Lugo di Grezzana arriva Britwall, il festival british con band, dj-set, cibo e intrattenimento in tema. Sagra nel fine settimana anche a Ceredello di Caprino Veronese, Mozzecane e Caluri. A Bosco Chiesanuova domenica dalle 10 alle 19 presso il palaghiaccio si tiene il Pala Family Fest con giochi, truccabimbi, baby dance, battesimo della sella. A Giazza domenica 21 si segnala per l’intera giornata il mercatino in piazza.

A Villa Buri a Verona per l’intero fine settimana “Birrona Festival”: saranno presenti tanti birrifici artigianali, concerti, mercatino dell’handmade e buon cibo. Sabato 20 alle 21 al Lazzaretto di Verona va in scena “Il prete dei castagnari” di Alessandro Anderloni: un monologo sull’anticonformista, disobbediente prete scienziato, eremita e anarchico Alberto Benedetti.

A Lazise torna per l’intero weekend “Terza di luglio”, manifestazione che prende spunto da un’antica fiera un tempo legata al terzo mercoledì di luglio. Sabato 20 luglio l’attesissimo gioco del Palo della Cuccagna e a conclusione dei festeggiamenti il 21 Luglio spettacolo pirotecnico.

A Garda sabato e domenica si fa festa con la Sardellata al Chiar di Luna, festa popolare tra le più folcloristiche del Benaco. Sul lungolago si potranno trovare stand enogastronomici con pesce di lago, prodotti tipici del territorio lacustre e musica dal vivo. La pesca della sardina di lago risale ad una antica tradizione di Garda, quando i pescatori le sere d’estate raggiungevano con le loro imbarcazioni il Pal del Vo e facevano festa cucinando il pesce e bevendo buon vino.

A Castion di Costermano venerdì, sabato e domenica Festa di Santa Maria Maddalena con stand enogastronomici, musica e gonfiabili per i bambini in piazza. Sagra anche a Cavaion per la Festa della Madonna del Carmine.

A Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, sarà presente da venerdì a domenica “Cucine a motore – World Food & Music Festival” presso il Parco San Vito. A Desenzano invece viene organizzato il Golden Festival: musica e street food presso Spiaggia d’Oro. A Gardone Riviera, Colapesce Dimartino in concerto nell’anfiteatro del Vittoriale il 19 luglio.