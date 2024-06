Dove andiamo questo weekend. Le proposte del Baco per il fine settimana dal 14 al 16 giugno

Cosa fare di bello in questo weekend di metà giugno? Il Baco vi aiuta nella scelta, selezionando alcuni dei migliori appuntamenti previsti nel fine settimana a Verona e provincia.

Si parte dal territorio sonese, dove viene organizzato il Mercatino dell’uso e riuso domenica 16 giugno dalle 10 alle 17 nella piazza della chiesa a Lugagnano e nella limitrofa via don Fracasso, dove si potranno fare acquisti di abiti, libri, dischi, oggetti usati e vintage in una vivace e colorata atmosfera, con musica nel primo pomeriggio e punti ristoro.

Sempre a Lugagnano, spostandosi di pochi passi presso la Casa di Alice, nel pomeriggio di sabato, dalle 15 alle 18, si tiene “Musica Ossigenata”, un evento a favore della ricerca sulla fibrosi cistica ed in ricordo di Alice Belloni. La programmazione del pomeriggio/serata sarà diversificato con ascolto di musicisti in erba che suoneranno al pianoforte, momenti ludico-didattici ed una rappresentazione teatrale con “La polvere magica” di Palazzolo. Ci sarà anche la possibilità di cenare con un gustoso piatto di tortellini ad offerta libera. Tutto il ricavato andrà a favore dell’associazione Fibrosi Cistica “Il Sorriso di Alice“.

Parte nel weekend “E…state a Sona”, la rassegna culturale estiva organizzata dall’assessorato alla cultura. Il primo appuntamento prevede sabato 15 alle 21 un concerto benefico “Musica in Corte” in collaborazione con Il Giardino 2.0. La Stephanie Ocean Ghizzoni Band si esibirà nel parco di Villa Trevisani con un tributo alle grandi cantanti Tina Turner e Etta James. Il biglietto intero è di 10 euro, il ridotto di 5, gratuito per minori e disabili. Il ricavato andrà in beneficenza.

La scuola dell’infanzia “Cav. A. Girelli” di Palazzolo compie cinquant’anni e per celebrare questo importante traguardo organizza domenica una giornata di festa, che coinvolgerà tutta la comunità. Dopo la Santa Messa delle ore 10.30, verranno organizzati giochi e uno spettacolo teatrale, con la possibilità di pranzare insieme.

Venerdì 14 giugno ricorre il quattordicesimo anniversario dell’inaugurazione della chiesetta della Madonna del Carmine in località Messedaglia a Lugagnano. Sarà celebrata la messa alle 20,30 e a seguire si potrà godere dei canti del coro A.N.A. “Amici della Baita”.

Sabato 15 giugno si tiene il Memorial “Bone&Barbi’s Friends”, torneo di calcio a 5+1 e Green Volley dalle 9,30 alle 19 nel campo comunale di via Stadio a Lugagnano. Saranno attivi anche stand gastronomici.

Venerdì, sabato e domenica si segnala “Custoza in festa”, organizzato dalla Pro Loco nella storica piazza di fronte alla chiesa con cantine aperte, stand enogastronomici, musica e possibilità di fare passeggiate tra le colline con visite all’Ossario e tour in e-bike con guida per 17 km tra i vigneti. Saranno anche presenti laboratori astronomici, lezioni di scacchi, laboratori Madonnari per bambini.

In Lessinia viene organizzato a Sant’Anna d’Alfaedo l’ottavo Palio degli gnocchi della Lessinia domenica 16 giugno presso l’ex base Nato in via Baita dei Fiori. Oltre alla possibilità di assaggiare i migliori gnocchi di malga, si potrà fare un giro a cavallo, in e-bike o a piedi con guide apposite.

Il 16 e 17 giugno al Teatro Romano di Verona andrà in scena “Fabrizio De André, la voce degli ultimi”, evento musicale che unisce musica e solidarietà alle canzoni del grande cantautore per sostenere la Ronda della Carità.

Gli appassionati di automobili non si potranno perdere la 1000 Miglia, che passa da Villafranca sabato 15 alle ore 10. Sempre a Villafranca dal 14 al 16 giugno sarà presente “Cucine a Motore® – World Food & Music Festival” in Piazza Castello.

Sul lago di Garda, a Bardolino, sabato viene organizzato il 39° Triathlon Internazionale, che radunerà più di 1300 atleti di ventiquattro nazioni diverse. Ad Affi negli stessi giorni viene organizzato lo Street Food Festival di fronte al centro commerciale “Grand’Affi”. Anche a Castel d’Azzano presso Villa Nogarola la Summer Fest prevede food truck, giochi per bambini, musica e mercatini dell’hand made per tutto il weekend.

Per finire, da venerdì a domenica a Peschiera si tiene la terza edizione della Festa del Barbecue, con la gara internazionale promossa da KCBS. Tre giorni per gustare la migliore carne alla griglia oltre a tante specialità culinarie e assistere alla competizione promossa dalla Kansas City Barbeque Society, che autorizza e giudica più di cinquecento contest all’anno in tutto il mondo.