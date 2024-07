Dove andiamo questo weekend. Le proposte del Baco per il fine settimana dal 12 al 14 luglio

Con il secondo fine settimana di luglio il Baco propone una selezione di eventi culturali, enogastronomici e sportivi interessanti per trascorrerlo al meglio.

Venerdì 12 luglio nel bellissimo contesto della villa Boscaini Gasparato, ex Corte Briggi a Lugagnano, si tiene il secondo concerto della rassegna Musica In Corte con un tributo a Rino Gaetano. L’inizio è previsto alle ore 21. L’evento è a sostegno del Centro Rural de Formacao in Brasile.

Presso Forte Papa a Peschiera del Garda viene organizzato ad ingresso libero Forte (E)Vento il 12 e 13 luglio dalle 17 in poi. Musica, laboratori, installazioni e mostre artistiche per e con i giovani per festeggiare il decimo anniversario dell’associazione (E)vento tra i salici.

Nel weekend a Sommacampagna si tiene la prima edizione del Sommacampagna Film Festival nelle sale e nel parco di Villa Venier. L’obiettivo è quello di affrontare, tramite le proiezioni cinematografiche, i temi dell’innovazione tecnologica, dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità. Oltre ai film, sono in programma talk con esperti e incontri con autori.

A proposito di sagre, si segnala quella di San Luigi a Bussolengo e quella di Cerro Veronese organizzata dalla Pro Loco. Anche a Santa Lucia di Pescantina e a Rosegaferro festa con buon cibo e musica per l’intero weekend.

In Valpolicella, il 12, 13 e 14 luglio a Mazzano di Negrar torna la tradizionale Festa dei bigoli presso il centro sportivo. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 19, domenica anche a pranzo.

Per chi è in cerca di musica da ascoltare al fresco, si segnala il 13 luglio “Codice Rosso – Acoustic Duo” in concerto dalle 19 a Malga Pralongo (Località Due Pozze di San Zeno di Montagna), e “The Stoned”, tributo ai Rolling Stones, al Rifugio Castelberto alle 15 del 14 luglio.

Per il Villafranca Festival il Castello scaligero ospita venerdì sera il concerto dei Pooh, mentre il 13 è il turno di Calcutta. Il Teatro Romano di Verona sabato vede esibirsi Ermal Meta in concerto, mentre domenica i Pink Floyd Legend per una versione speciale di “The Dark Side of the Moon”.

Al Mura Festival di San Bernardino sabato 13 dalle 20 in poi Britwall, il festival british con band, cibo, intrattenimento in tema. Da non perdere il tributo ai Depeche Mode e agli Arctic Monkeys.

Sulla sponda bresciana del lago di Garda, a Borgo Machetto di Desenzano, viene organizzato ad ingresso libero il primo raduno nazionale di supercar, hypercar e musclecar domenica 14 luglio dalle 16 alle 23,30.