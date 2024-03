Dottoresse in Tanzania: Prosegue la raccolta fondi per la clinica di Usokami

Avevamo raccontato tempo fa di un’esperienza di volontariato di quattro dottoresse in Tanzania, a cui era anche stata data evidenza con un incontro pubblico che si è tenuto presso la Baita Alpini di Lugagnano.

In quella occasione le dottoresse, appena ritornate dalla Tanzania dopo un periodo di permanenza nella clinica di Usokami, raccontarono la loro esperienza in questa realtà situata nel cuore dell’Africa Subsahariana. Una vera e propria scuola di vita che le ha messe a dura prova sia dal punto di vista professionale sia da quello umano. Il loro racconto, sviluppato nelle due occasioni di incontro, colpì profondamente. Lasciando non poche riflessioni nelle persone che fecero la loro conoscenza.

Oltre a donare volontariamente la propria competenza professionale e il proprio tempo, le dottoresse dettero vita anche ad una sottoscrizione pubblica attraverso il portale di crowdfunding Gofoundme. Il titolo dell’iniziativa, attivata nel settembre 2023 e tutt’ora aperta, è “Let’s help Usokami Hospital” (“aiutiamo l’ospedale di Usokami”).

L’ospedale ha un orientamento assistenziale rivolto soprattutto alla gestione della maternità, ostetricia e natalità in genere. Con un occhio privilegiato verso l’assistenza alla prima fase della natalità e quindi all’accompagnamento della future mamme nel loro percorso di gravidanza. Un percorso, come abbiamo scoperto dal loro racconto, costellato di grandi difficoltà e da livelli assistenziali inadeguati che rendono la vita di mamma e nascituro estremamente fragili.

L’obiettivo iniziale era raggiungere la quota di 3mila euro, che sarebbero dovuti servire per interventi e acquisti primari mirati agli obiettivi assistenziali che abbiamo appena descritto. La sensibilità e la provvidenza hanno però dato una mano alle nostre dottoresse permettendo loro non solo di raggiungere l’obiettivo ma di superarlo abbondantemente.

“A dicembre dello scorso anno” – ci raccontano Claudia Tomelleri, Giulia Luppino, Cristina Agnini e Sofia Maria Avesani – abbiamo consegnato a suor Grace, responsabile dell’Usokami Health Centre, la somma di 6.128 euro. Molto di più di quello che ci eravamo prefissati! Con questa cifra abbiamo potuto finanziare alcuni progetti fondamentali. Con 2.550 euro abbiamo acquistato uno strumento di laboratorio per effettuare gli esami di routine di base su elettroliti ed enzimi epatici e con 227 euro abbiamo finanziato un intervento chirurgico a Goodluck, un piccolo paziente con frequenti ricoveri”.

“Con i soldi restanti, 3.351 euro, abbiamo finanziato un nuovo progetto di follow up della gravidanza che proseguirà fino a febbraio 2024. Per ogni donna in gravidanza – specificano meglio – saranno garantite gratuitamente due ecografie, quella del primo e quella del terzo trimestre, ed un esame del sangue. Un percorso estremamente importante e di vitale importanza per la clinica ed il territorio che assiste. La clinica garantisce cure di base grazie al supporto economico delle donazioni che la generosità fa arrivare”.

“Siamo molte grate a Il Baco da Seta per lo spazio dedicato alla nostra iniziativa – concludono –: il risultato che stiamo ottenendo è il frutto di tanti piccoli mattoni di solidarietà che si accumulano uno sull’altro. Continuate a sostenere l’Usokami Help Center”.

Come si diceva, la raccolta fondi è ancora attiva ed ha superato il lusinghiero risultato di 7mila euro complessivi. L’iniziativa delle dottoresse sta letteralmente creando le condizioni di sostenibilità nel tempo di un percorso di miglioramento dei livelli assistenziali offerti dalla clinica di Usokami. L’obiettivo non è fornire assistenza fine a sé stessa, ma è soprattutto quello di gettare dei semi in un terreno che ha l’estrema necessità di diventare fertile nel tempo per continuare a dare frutti.

Quello che possiamo fare è continuare a sostenere questo bellissimo progetto e questa realtà assistenziale nel cuore dell’Africa. Sostenendo il progetto gratifichiamo anche il lavoro delle quattro dottoresse volontarie e amplifichiamo, nelle nostre comunità, la percezione positiva della loro azione e della solidarietà.

È possibile sostenere l’iniziativa utilizzando il portale di fundraising Gofoundme. E’ possibile effettuare una donazione on-line con l’utilizzo della carta di credito questo link: https://www.gofundme.com/f/lets-help-usokami-hospital-tanzania). Le dottoresse non mancheranno di aggiornarci sui risultati che, tutti assieme, raggiungeremo nel tempo.