Dopo Sona, Planetel porta il wi-fi anche a Bussolengo

Cresce la copertura wi-fi a Bussolengo grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e Planetel, azienda bergamasca attiva nel settore delle tlc con una filiale operativa proprio tra Bussolengo e Sona.

L’operazione si inserisce all’interno di un piano di sviluppo digitale siglato alcuni anni fa, quando Planetel ha inaugurato a Bussolengo la nuova era della connettività attraverso la posa della rete per la copertura tramite fibra ottica. Un intervento che ha significato, sia per i privati che per le imprese del territorio, la possibilità di accedere alla connessione superveloce garantita dalla banda ultralarga.

Il recente ampliamento della rete pubblica di wi-fi ha segnato un ulteriore passo verso l’offerta di servizi di qualità per i cittadini, che ora anche a Bussolengo possono usufruire 7 giorni su 7, 24 ore su 24, di punti di accesso libero e gratuito situati presso le aree più frequentate: la stazione degli autobus, i parcheggi delle scuole medie di via Dalla Chiesa e di San Vito al Mantico, gli impianti sportivi (zona gradinate, bar, piscina e Piazza del Grano), il Parco NiederOlm di Via De Gasperi, Piazza dello Zodiaco e Piazzale Vittorio Veneto in prossimità del parco giochi e della biblioteca.

Per accedere al servizio è sufficiente selezionare la rete “Planetel-ClubMixbox” dal proprio telefono, pc o tablet ed effettuare la registrazione seguendo le indicazioni riportate.

Con questa operazione Planetel, che è prezioso partner de Il Baco da Seta e che ha recentemente visto la sottoscrizione di minibond da parte di Unicredit per un valore di 1,5 milioni di euro, conferma la propria vocazione per il potenziamento tecnologico del territorio. “Il progetto aziendale dei prossimi anni – spiega l’AD Bruno Pianetti – prevede l’estensione della rete proprietaria in aree a forte concentrazione industriale, commerciale e residenziale, comprese quelle zone non considerate interessanti dagli operatori nazionali, ma ricche di piccole e medie imprese che meritano l’opportunità di lavorare con le migliori tecnologie”.

Planetel è nata nel 2001 e offre servizi di comunicazione IP e soluzioni a Internet a larga banda a 360°, dedicando offerte mirate alle medie e grandi aziende, SOHO, professionisti ed utenti residenziali su tutto il territorio nazionale. Grazie ad alcune recenti acquisizioni di società lombarde attive nel mercato della connettività a banda larga e dei servizi web ha completato il portafoglio d’offerta e rafforzato il suo ruolo di leader territoriale.

Solidità economica e segno positivo su tutti i trend di crescita hanno giocato a favore di Planetel, che già lo scorso aprile aveva festeggiato il suo ingresso nel programma Elite, dedicato alle imprese ad alto potenziale. L’azienda è infatti un operatore indipendente di telefonia fissa con un’offerta di servizi voce, Internet e servizi cloud, improntato all’innovazione e alla qualità ed è tra i leader riconosciuti del mercato italiano dei servizi Internet a banda ultra larga e nello sviluppo di soluzioni e di network integrate per medie e grandi aziende.