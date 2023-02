Dopo Sanremo: Intervista esclusiva del Baco a Lazza (con la sorpresa di Emma)

Fino alla settimana pre Festival di Sanremo Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, musicista e rapper milanese di 28 anni, era sconosciuto ai più. Anche ingiustamente, perché il suo album uscito meno di un anno fa “Sirio” è stato il disco rimasto per più tempo in testa alla classifica Fimi degli ultimi dieci anni. Quattordici settimane in vetta, album più venduti dell’anno, certificato con il doppio disco di Platino.

Sono cose un po’ anomale ma che succedono, soprattutto quando, come in questo caso, il personaggio di cui si parla esce dalla scena rap e trap, piuttosto che dall’hip hop. Sì, perché ai giorni nostri l’apposizione di odiose etichettature preconcettuali spesso fa percepire il valore di un contenuto artistico con l’esterno della bottiglia, e non per il gusto della bevanda che c’è dentro.

Poi arriva Amadeus, lo porta a Sanremo e quasi quasi trova il jolly capace di sparigliare le carte, salendo in classifica serata dopo serata tanto da mettere paura a re Marco Mengoni. Dico quasi, perché i numeri che vi ho riportato sopra testimoniano che di inatteso c’era in realtà ben poco.

La sua canzone Cenere è significativa, ispirata, incisiva e, tra l’altro, molto lontana da quell’immaginario collettivo distorto per cui chi fa rap non avrebbe qualità e talento, ma solo orecchini al naso e tatuaggi ovunque.

Incontriamo la grande sorpresa del Festival buttando lì la classica domanda rompighiaccio. Dai Lazza, è stato un golpe il tuo.

Forse non ci crederai, o mi crederai uno strano, ma io sono ancora scioccato, non so quando mi riprenderò. E’ tutto incredibilmente bello, l’unica cosa che continuo a dire tipo pappagallo, che ripete senza sosta, è la frase “viva l’hip hop”… ahahahah! E poi penso che vorrei essere la SIAE di Davide Petrella, il ragazzo che ha scritto con me la mia canzone, ma anche quella di Mengoni con Marco. E’ diventato ricco in due giorni, altro che io!

Senti, cos’hai provato salendo giorno dopo giorno in classifica? Capendo che potevi anche vincere?

Vuoi una risposta onesta? Un pensierino l’ho anche fatto. Ho visto giorno per giorno crescere l’interesse delle persone verso di me e verso il mio pezzo, e mi è venuta la voglia di togliere le sedie a tutti quelli che mi stavano davanti in classifica. Io sono cosi, ambizioso e pieno di aspirazioni. Ma ragazzi, ha vinto Marco Mengoni, cosa vogliamo dire? Lui è un grande assoluto. Certo, se avessi vinto non avrei fatto come Gabbiani quando ha battuto la Mannoia: non mi sarei inginocchiato, non sono il tipo. Sarei troppo in imbarazzo, un rapper che si inginocchia? No no dai, troppo orgogliosamente vergognoso. Così almeno qualcuno leggendo il vostro articolo mi insulta e mi ridimensiono… ahahah. Però sono anche generoso, perché ti voglio fare una bella sorpresa. Ti va?

Beh, mi prendi di sorpresa ma come faccio a non fidarmi di uno bravo come te?

Allora chiamo qui una persona a fare due chiacchiere con noi. Emma. Emma Marrone vieni avanti!

Emma arriva tra la sorpresa e gli applausi di coloro che, anche facendo altro, sono nella sala nella quale ci troviamo per questa intervista.

“Volevo ringraziare tutti – attacca subito Emma– perché esibirmi nella serata di duetti con Lazza è stata davvero un’esperienza di team fantastica. Tutti gentili, lui per primo, appassionati fino al midollo di musica. Abbiamo cantato il pezzo La fine, ma io non avrei più voluto scendere dal palco. Peraltro ho condiviso il palco con un artista che gioca a comparire come la classica “selvaggia giovane star”, ma Lazza è diplomato al Conservatorio, è una persona che ha pensato subito a portare i fiori a sua mamma a Sanremo dopo aver raggiunto un sogno. Come può non fare strada uno cosi? Lui è la dimostrazione che le cose funzionano quando un artista è vero. E lui è uno super vero!”.

“Emma, ti voglio un sacco di bene, e voglio dirtelo qua facendo un’intervista”, interviene Lazza. “E allora io ricambio di cuore, Fra!”, risponde Emma.

Cosa pensi Lazza del fatto che sei entrato come un fulmine nelle classifiche di tutta Europa?

So che è stata una soddisfazione incredibile. Io amo le città europee, sogno di visitarle cantando in posti prestigiosi. Forse, come mi ha detto qualcuno, Cenere è un pezzo dalla costruzione molto poco “classica” e quindi più vicina ai vari suoni che invadono i Paesi vicino al nostro. Del resto, dietro questo lavoro c’è anche un genio di nome Dardust. Per lui nulla è impossibile! Devo dirti, anche avendo qui Emma vicino a me, che mi piacerebbe suonare a San Siro. Ricordando a voi, visto che siete un organo di informazione veronese, che tutta la gioia che ho dentro la trasformerò in musica il prossimo 25 aprile quando verrò a suonare in Arena! Che figo, se ci penso sono già agitato come un bambino.

Ma come ti sei avvicinato alla musica?

Tutto merito di mio nonno che suonava la fisarmonica. Da lì ho cominciato a suonare la tastiera come autodidatta. Poi ho fatto il corso di pianoforte, e alla terza lezione il mio Maestro chiama me e mia mamma da una parte. Io me la stavo facendo addosso dalla paura. Il Maestro la guarda intensamente negli occhi e le dice: “Suo figlio è un genio. Troppo facili queste lezioni per lui”. E dal giorno dopo mi ha portato a sentire le sinfonie di Beethoven per spiegarmi meglio la tecnica della composizione. A scuola nella materia di musica ho sempre avuto dieci, ma ho sempre pensato “ah ma questi continuano a essere esagerati”. Ora ho un tour nei palazzetti con la data speciale in Arena, poi faremo un megatour estivo. Mi viene il dubbio: forse non si sono sbagliati, credo…