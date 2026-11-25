Oggi, 25 novembre, giornata contro la violenza di genere sorge una domanda scomoda: “Siamo veramente consapevoli di questa carneficina?”. Sembra che il tessuto sociale non sia affatto turbato, come dovrebbe, di fronte a eccidi così frequenti. Pare che questi massacri vengano percepiti molto distanti da coloro che ne sentono parlare, come qualcosa che è del tutto esterno alla quotidianità e che riguarda solo la vittima e il suo assassino.

Non ci indigniamo abbastanza di fronte a battute sessiste e inopportune, che vengono troppo spesso scusate perchè prese per scherzo. Le frequenti frasi stereotipate non permettono all’uomo di mostrarsi senza maschere che celano la sua sensibilità. Dopotutto anche gli uomini abitano il patriarcato come una prigione, fin da piccoli viene trasmesso dalla società che piangere o mostrare fragilità è segno di debolezza e non si spiega loro la differenza abissale che intercorre tra forza e dominio. La convinzione di avere una posizione di rilievo rispetto alle donne, a parer mio, è la causa principale delle cronache nere sulla violenza domestica: il non saper accettare un no come risposta.

Le battutine dette per gioco possono sembrare trascurabili ma sono le resistenti radici del patriarcato, del resto anche le “red flag” che possono esserci in una coppia spesso vengono minimizzate dal partner che ne è vittima che sceglie per esempio di vedere la gelosia come amore.

Basti pensare che in Italia secondo le stime dell’Istat più di una donna su tre, tra i 16 e i 75 anni, ha subito una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, ma quelle che hanno sporto denuncia sono molte di meno e di tutte le donne che hanno subito violenze dal proprio partner solo il 4% ha denunciato.

Com’è possibile che 96 donne su 100 di esse tacciano? La risposta è in realtà molto semplice: non conviene. Opporsi vorrebbe dire andare in un tribunale dove la vittima finisce per dover giustificare il proprio comportamento e rischiare di non essere creduta e dopottutto le donne economicamente dipendenti dal proprio partner sono tantissime.

Sul territorio Italiano non mancano i centri anti-violenza ed ognuno di essi ha tutti i servizi che occorrono per prestare soccorso in caso di necessità, ma il vero problema del riusciure a sottrarsi ad una violenza è realizzare che lo è. Questo passo che può sembrare ovvio è in realtà il passaggio più impegnativo, dal punto di vista psicologico vuol dire ammettere a se stessi di convivere con un uomo violento e subito dopo intervengono problematiche di tipo pratico, che possono apparire insormontabili in un momento di crisi.

Scendere in piazza e scuotere le chiavi sarà inutile se chiedere aiuto continua ad essere più arduo di non fare niente.

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