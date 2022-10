Dopo gli anni del Covid è tornata la Festa del Donatore a San Giorgio in Salici

Due anni di pandemia ma nessuno stop per chi dona sangue. Ma è stato solo questo settembre che i donatori dell’associazione Fidas di San Giorgio in Salici hanno potuto prendere parte nuovamente alla tradizionale Festa Sezionale del Donatore, organizzata dall’associazione stessa e giunta alla sua 54° edizione.

La festa, con ricorrenza annuale, era stata sospesa proprio nei due anni precedenti a causa delle restrizioni, ed è quindi stata occasione per il ritrovo dei donatori attivi e non, con la consegna delle benemerenze, di cui una molto speciale.

La Festa è stata aperta alle 18 con la Santa Messa alla chiesa parrocchiale di San Giorgio in Salici, celebrata dal parroco Giampaolo Mortaro e dedicata ai donatori di sangue. Una grande mongolfiera gonfiabile tutta rossa ha subito accolto i compaesani dell’ingresso dal lato della piazza, da dove è partita poi, dopo la celebrazione, la processione per le vie del paese con la benedizione finale.

Terminata la messa, la Festa è proseguita al ristorante Pilotto di Peschiera del Garda, con una ricca cena offerta a tutti i donatori attivi. Sono stati circa un centinaio i partecipanti, tra i quali anche le rappresentanze sia dell’amministrazione comunale con il consigliere Maurizio Moletta, che è anche un donatore, sia della Fidas Verona con Massimo Giacopuzzi, consigliere provinciale.

Nella foto Giorgio Bortignon, Maurizio Moletta e Massimo Giacopuzzi.

La cena si è conclusa con la consegna delle benemerenze per il servizio e i traguardi raggiunti. Una fra tutte la più importante: quella di Sandro Sartori di san Giorgio, giunto alla sua 200esima donazione, commemorata con una targa dedicata al suo costante impegno nella donazione.

La Festa Sezionale, oltre che occasione di socialità sotto il segno del volontariato, è stata anche sede di bilanci. Nel 2021, quando la Festa non poteva essere organizzata causa Covid, la Fidas aveva versato un’offerta per la chiesa di San Giorgio. Quest’anno invece, la Fidas ha voluto contribuire direttamente attraverso aiuti concreti alla popolazione colpita dalla guerra.

Racconta Giorgio Bortignon, presidente della Fidas sezione di San Giorgio in Salici: “L’amministrazione di Sona è gemellata con Wadowice in Polonia dal 1990. In seno a questo sodalizio, la città polacca ha chiesto al Comune di Sona del materiale specifico, cioè materiale da pronto soccorso e sala operatoria per la messa in piedi di un ospedale da campo. Il Comune ha interpellato così il forum delle associazioni e hanno risposto in tante su tutto il territorio, tra cui anche noi”. Così, il materiale necessario è stato raccolto e portato direttamente a Wadowice. Sono partiti in tre: Alfredo Cottini, socio storico del SOS Sona, Fausto Mazzi, capogruppo Alpini di Lugagnano e Giorgio Bortignon di Fidas di San Giorgio.

Il risultato della spedizione ha avuto seguito poco tempo prima della Festa del donatore. Continua Giorgio: “Martedì 13 settembre, il sindaco di Wadowice è arrivato a Sona direttamente dalla Polonia. Ha voluto ringraziare personalmente il Comune e l’Amministrazione, ma soprattutto tutte le associazioni che si sono prodigate per aiutare la comunità ucraina in Polonia. In particolare, ha consegnato un riconoscimento ai tre autisti della spedizione, perché grazie al materiale ricevuto a Wadowice è stato allestito un ospedale in una vecchia chiesa dopo l’iniziativa di un prete locale. Il trofeo, due mani che si stringono, è però ovviamente, da parte mia, dedicato alla Fidas, e a tutte le persone che ne fanno parte”.