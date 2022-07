Dopo due anni torna la sagra di Lugagnano. Stand gastronomici aperti da venerdì 22 luglio

Dopo due anni di blocco a causa della pandemia, torna a Lugagnano come da lunghissima tradizione la sagra di Sant’Anna e San Rocco, organizzata dalla parrocchia con il circolo NOI, il comitato carnevale e l’AVIS.

Si parte giovedì 21 luglio con l’apertura della pesca di beneficienza. Venerdì 22 al via gli stand gastronomici, che saranno presenti tutte le serate, con specialità che contraddistinguono la sagra parrocchiale della frazione quali la pizza cotta nel forno a legna e la frittura di mare. Il tutto sempre garantito dall’efficiente e comodissimo servizio al tavolo.

Venerdì si tiene alle 21 il concerto della banda di Weiler, cittadina tedesca gemellata con Sona, che festeggia così i cent’anni dalla sua fondazione e, a seguire, DJ set Andrea con musica dance 70-2022.

Sabato 23 luglio si tiene una serata danzante con l’orchestra “Stefania e Mammamia”, domenica 24 luglio serata danzante con l’orchestra “Marco e Alice” e lunedì 25 luglio disco dance anni 70-80 con The Funk You Band.

La sagra di Lugagnano si chiude martedì 26 luglio con una serata danzante con l’orchestra “Roberta Band” e l’atteso spettacolo pirotecnico.

Da segnalare che sempre martedì alle 18.30 si tiene una messa presieduta dal vicario generale monsignor Roberto Campostrini e concelebrata dai sacerdoti originari di Lugagnano, assieme a quelli che hanno prestato servizio nella frazione ed ai sacerdoti dell’unità pastorale.

In occasione della sagra il comandante della polizia locale Mori ha disposto la chiusura al traffico dei veicoli ed il divieto di sosta con rimozione sulla piazza don Enrico Brunelli e in via Don Fracasso sull’area adibita a parcheggio adiacente al Monumento ai Caduti, dalle ore 14 del 19 luglio alle ore 18 del 27 luglio.

Disposta anche la chiusura al traffico dei veicoli del tratto di via don Fracasso compreso tra via Kennedy e via Cao del Prà, della via Sant’Agata e del tratto di via Della Concordia compreso tra via Kennedy e via Sant’Agata limitatamente alla corsia in direzione nord nel periodo dal 22 al 26 luglio dalle ore 20 alle ore 1. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione in via Don Fracasso lato ovest nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sant’Agata e l’intersezione con via Cao del Prà dal 22 al 26 luglio.