“Donne belle, belle donne”. Venerdì a Sona una serata dedicata alla figura femminile nell’arte e nella Bibbia

In prossimità dell’otto marzo l’associazione “La Torre” di Palazzolo e la Pro Loco di Sona, con il patrocinio del Comune di Sona, organizzano una serata dedicata alle donne nell’arte e nella Bibbia.

Excursus ed analisi di una serie di capolavori della pittura e della scultura dedicati a tre donne più una: Eva, Maria, Maddalena e… Susanna.

A condurre la serata don Antonio Scattolini (nella foto), originario di Palazzolo e delegato vescovile per la pastorale dell’arte.

Scattolini, che è anche consulente ecclesiastico del Centro Turistico Giovanile, ha ottenuto la licenza all’ISPC di Parigi sul tema della catechesi con l’arte e il dottorato alla Facoltà Teologica del Triveneto a Padova. Insegna e conduce seminari presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona, Padova, Bari, Lecce e al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. Per dieci anni, fino al 2018, ha diretto il servizio per la pastorale dell’arte – Karis a Verona. Con Ester Brunet ha fondato, nel 2018, il progetto Ar-Theò, realtà nata per studiare e praticare le possibili valorizzazioni del patrimonio artistico in ambito pastorale. Nel 2021 ha pubblicato per la casa editrice Effatà il volume “L’arte che guarisce, la bellezza che salva”.

Questo intrigante appuntamento con l’arte, che prende il titolo di “Donne belle, belle donne”, si tiene venerdì 4 marzo alle ore 21 in sala consiliare in Piazza Roma a Sona.

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto attraverso il sito www.eventa.one/eventi/donnebelle-belledonne. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di green pass rafforzato e mascherina FFP2.