Donatella, Luisa ed Olinda: Ultima campanella per tre dipendenti storiche delle scuole di Lugagnano

Lo scorso 4 giugno è suonata l’ultima campanella per tre dipendenti storiche delle scuole di Lugagnano. Sono infatti andate in pensione la maestra Donatella Arduini, la professoressa Luisa Di Domenico e la collaboratrice scolastica Olinda Perlato: tre colonne portanti della comunità scolastica della frazione, che hanno conosciuto l’istituto quando non era ancora un “comprensivo”.

La maestra Donatella (sopra, con la dirigente di Lugagnano Elisabeth Piras Trombi Abibatu), moglie dell’ex sindaco di Sona Raffaele Tomelleri, è arrivata alle elementari di Lugagnano nel 1990, quando la “Silvio Pellico” non godeva ancora dell’autonomia ed era sotto il circolo didattico di Sona. Racconta: “Ho conosciuto tutte le riforme degli ultimi trent’anni che hanno riguardato la scuola primaria: dall’insegnante unico, ai moduli, alla maestra prevalente, all’orario diversificato fino al tempo pieno e alla costituzione del primo ciclo di istruzione che ha inglobato in un’unica istituzione scolastica la scuola primaria, dell’infanzia e la secondaria di primo grado”. Nel suo ultimo anno di servizio ha rivestito l’impegnativo ruolo di referente di plesso per la “Pellico” di via Don Minzoni e di referente Covid per l’istituto, esprimendo sempre grande professionalità ed umanità.

Nel Duemila è arrivata alla “Pellico” anche la “bidella Olinda”, come la chiamavano i bambini di allora. Negli anni ha lavorato in tutti i plessi: alla materna, alla primaria e, dal 2017, nella sede centrale della “Anna Frank”. Per lei, la soddisfazione più grande è quella di aver visto crescere negli anni molti bambini, conosciuti quando erano ancora piccoli, e averli accompagnati nel loro percorso di formazione fino all’esame della scuola media. Fra le esperienze significative che si sono svolte nelle aule di via Carducci, ricorda anche i corsi di italiano per stranieri e l’Università popolare, due belle realtà di riscatto culturale, interrotte purtroppo lo scorso anno a causa del Covid, che spera possano nuovamente ripartire.

La collaboratrice amministrativa Olinda Perlato con la direttrice dei servizi generali e amministrativi della scuola di Lugagnano.

La professoressa Di Domenico, insegnante di italiano, storia, geografia ed educazione civica del corso A delle medie, è arrivata nel 2001. È stata coordinatrice di classe, e testimone dei diversi cambiamenti della “Anna Frank”, quali l’introduzione del tempo prolungato con la presenza della mensa interna, l’entrata a regime nel 2006 dell’indirizzo musicale con i quattro strumenti a scelta (pianoforte, chitarra, flauto e clarinetto) e l’ultima rivoluzione avvenuta tre anni fa con la settimana corta e la chiusura della scuola di sabato.

La professoressa Luisa Di Domenico,

La maestra Donatella, la collaboratrice Olinda e la professoressa Di Domenico, nella loro lunga carriera, hanno visto arrivare sui banchi delle scuole di Lugagnano i figli di molti loro ex alunni: tratto comune che contraddistingue solo chi ha scelto con amorevole convinzione di legare il proprio lavoro a un luogo e a una comunità.

Alla conclusione degli esami di Stato della scuola secondaria di I grado, tutto il personale docente e non docente, la dirigente e la direttrice dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano hanno voluto dare un saluto alle tre colleghe.